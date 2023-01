De binnentemperatuur in Nederlandse huizen is 18,04 graden Celsius. Dat is maar liefst een graad lager dan in 2021 en tevens de laagste binnentemperatuur huizen in Europese landen.

Tado, de fabrikant van onder meer slimme thermostaten, deed in de maanden november en december 2022 onderzoek in 340.487 Europese huizen. Dit laat zien dat 83,8 procent van de mensen in Nederland in november en december van 2022 de thermostaat lager heeft gezet dan in dezelfde maanden in 2021.

Verder bleek dat de gemiddelde binnentemperatuur in Nederlandse huizen een hele graad lager was: in 2021 was dit 19,03 graden Celsius en in 2022 maar 18,04 graden Celsius (bij bijna dezelfde buitentemperatuur, respectievelijk 6,24 en 6,16 graden Celsius).

In huizen in Flevoland was de binnentemperatuur in november en december 2022 het hoogst, namelijk 18,52 graden Celsius. In huizen in de provincie Groningen was de binnentemperatuur in november en december 2022 juist het laagst van alle provincies, gemiddeld 17,56 graden Celsius.

61,1 procent van de Nederlanders heeft zijn energieverbruik verminderd sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Met de campagne ‘Zet ook de knop om’ vroeg de Nederlandse overheid huishoudens en bedrijven zoveel mogelijk energie te besparen. Zo was het advies om de thermostaat maximaal op 19 graden te zetten en alleen de ruimtes waar mensen aanwezig zijn te verwamen. Verder werd geadviseerd om ’s avonds of bij het van huis gaan de thermostaat op 15 graden te zetten en maximaal 5 minuten te douchen.

Door de enorme toename in energiekosten en de waarschuwingen van de overheid en energieleveranciers zijn mensen in Europa en met name in Nederland – dat bekend staat als zuinig – voorzichtiger omgesprongen met hun energieverbruik, wat terug te zien is in dit onderzoek.