Vanwege verschillende technologische innovaties en de digitale wereld die constant in ontwikkeling is, zijn we steeds flexibeler. Zo hebben we tegenwoordig de mogelijkheid om allerlei verschillende zaken op onze computers, laptops en smartphones te regelen. Van boodschappen doen en bankzaken regelen tot internetshoppen. Het kan allemaal! Gezien we het telkens drukker en drukker hebben, is het fijn dat we kunnen genieten van top klantenservice.

Vandaag besteld, morgen in huis

Over de afgelopen jaren is online winkelen steeds populairder geworden. Om deze reden vindt retail steeds vaker online plaats. Doordat de huidige samenleving veel van ons eist, is het fijn dat we onze boodschappen, het kopen van kleding en andere zaken op elk moment kunnen regelen. Zo zijn er ook meer consumenten die de voorkeur hebben om online te winkelen. Gezien consumenten steeds meer online geld uitgeven, was er steeds meer vraag om artikelen sneller te ontvangen. Hier heeft de logistiek op ingespeeld door een nieuwe service in het leven geroepen, namelijk next day delivery. Dit houdt in dat bestellingen binnen 24 uur geleverd kunnen worden. Hierbij kan de consument er zelf voor kiezen welke bezorgtijd het beste uitkomt. Wanneer het pakket onderweg is, zal de consument op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de bestelling totdat de bestelling geleverd is.

Vandaag besteld, dezelfde dag in huis

Uiteraard is de optie om bestellingen de volgende dag in huis te hebben een enorm succes geworden. Desondanks heeft de logistiek zich nog een stap verder ontwikkeld. Zo heeft top klantenservice een nieuwe betekenis gekregen door het naar een hoger niveau te tillen met same day delivery food. Hierbij worden bestellingen die voor 11 uur geplaatst worden, dezelfde ochtend opgehaald bij het desbetreffende magazijn en in de avond bij de consument geleverd. Een groot voordeel van eten dat dezelfde dag geleverd wordt, is dat mensen minder junkfood eten. Door deze snelle levering zullen mensen na het werk of andere activiteiten, eerder geneigd zijn ‘s avonds gezonde maaltijden te koken.

Kortom, er hebben veel technologische- en digitale ontwikkelingen plaatsgevonden over de afgelopen jaren. Deze ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat we op elk moment van alles kunnen regelen, zoals boodschappen doen, kleding kopen en veel meer. De logistiek heeft op deze ontwikkelingen ingespeeld door bestellingen de volgende dag en dezelfde dag te laten leveren.