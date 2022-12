De smartphone krijgt gedurende de dag weinig rust. Bijna een derde van de Nederlanders checkt zijn smartphone 5-10 keer per uur, waarbij 26% aangeeft dit zelfs meer dan 16 keer per uur te doen.

Leven zonder smartphone is voor veel mensen ondenkbaar. Op de vraag wat men zou opgeven om een jaar lang zijn smartphone te kunnen behouden, antwoordde 22% dat ze dan een jaar lang niet meer zouden gaan uit eten. Verder zou 28% het sporten opgeven en 18% een jaar lang niet meer reizen.

Dat kwam naar voren uit een onderzoek dat Swappie (online winkel voor de aan- en verkoop van refurbished smartphones) en Kantar hebben uitgevoerd in 12 landen, waaronder Nederland. Hieruit blijkt dus dat de smartphone een steeds prominentere plek inneemt in ons leven. Zo gebruikt 76% van de Nederlanders dit apparaat voor het bekijken van entertainment content (zoals Netflix- en Amazon Prime-content), en 91% voor het checken van social media-berichten. Ook gebruikt 85% van de Nederlanders in meer of mindere mate zijn smartphone voor werkgerelateerde berichten, zoals e-mail en andere messaging-tools.