Met beleggen kun je een behoorlijk vermogen vergaren. Een voorwaarde is wel dat je weet wat je doet en laat daar nu net het probleem zitten. Niet iedereen beschikt namelijk over de benodigde kennis en dan wordt beleggen een risicovol spelletje. Bovendien zijn er zoveel verschillende mogelijkheden dat je niet meer weet waar je goed aan doet. Met de juiste kennis wordt beleggen een stuk leuker en, nog belangrijker, meer rendabel. Dit artikel gaat van jou een goede belegger maken.

Analyseer je toekomstige beleggingen

Het is onverstandig om in het wilde weg aandelen, crypto’s of panden te gaan kopen. Een goede belegger weet alles over de historie van een aandeel, over het bedrijf erachter en over de aandelenmarkt. Dit wordt een technische analyse genoemd. Dit is een handelsdiscipline die wordt gebruikt om beleggingen te evalueren. Een technische analyse gaat niet zozeer over welk aandeel je koopt, maar over het moment waarop je koopt en verkoopt. Technische analyse gebeurt online. Lees er alles over in deze wiki.

Andere analyses zijn de fundamentele analyse en de kwantitatieve analyse. Bij een fundamentele analyse worden wiskundige formules gebruikt om de verwachte waarde van een bedrijf te achterhalen. Je kijkt naar de koers-winstverhouding en marktkapitalisatie.

Een kwantitatieve analyse gaat over de cijfertjes. Hierbij gebruik je numerieke waarden om de bedrijfswaarde te bepalen. Ook zie je hoe het bedrijf waar je aandelen van wil kopen zich verhoudt ten opzichte van de markt.

Volg niet de massa

Een beetje afkijken kan nooit kwaad, te veel afkijken wel. Stel dat de belegger waar je bij spiekt alleen maar onvoldoendes haalt. Dan ga je mee het schip in. Dat is niet de enige reden om de kudde niet altijd te volgen. Door bij de massa te blijven, behaal je heus wel rendement. Alleen is dit niet het rendement met uitschieters naar boven. Mits je de juiste kennis en ervaring hebt, kun je door andere keuzes te maken een grote slag slaan.

Blijf nadenken

Dit klinkt als een heel logische tip, maar zie de logica maar eens te bewaren als je volop aan het beleggen bent. Eigenlijk is er in deze maar één belangrijke les. Beleg nooit met geld dat je niet hebt. Dus niet met verwachte winsten. En al helemaal niet met geld dat je geleend hebt. Als het tegenvalt met het rendement, wat altijd kan gebeuren, ben je de sigaar.

Het beste is om een deel van het rendement vast te houden en met het andere deel verder te beleggen. Zo ben je altijd verzekerd van een bepaalde opbrengst. Bovendien kun je zonder druk beslissingen nemen. En dat zijn vaak de beste beslissingen.

Een ander belangrijk punt is om op tijd te stoppen. Het rendement blijft niet groeien. Op het juiste moment verkopen is de truc. Hoe je weet dat het het juiste moment is? Door een goede technische analyse uit te voeren.