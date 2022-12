Apple lanceert vandaag nieuwe kaarten voor Nederland, België, Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland. In Kaarten worden de wegen nu in meer detail weergegeven, de navigatie is verbeterd, er zijn driedimensionale bezienswaardigheden en mooie features als Kijk rond en Natural Language Guidance.

Voor Apple-gebruikers zijn er nu nieuwe kaarten beschikbaar in Nederland, België, Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland in het vernieuwde Apple Kaarten. De navigatie is sneller en nauwkeuriger geworden, en gebouwen, parken, luchthavens en winkelcentra worden gedetailleerd weergegeven. Bezienswaardigheden als het Groothertogelijk Paleis, het NEMO Science Museum en de kastelen van Bellinzona zijn in 3D te bekijken. Al met al is het nog makkelijker en leuker geworden om een reis te plannen.

Met Kaarten kunnen miljoenen mensen in meer dan 200 landen en regio’s de wereld verkennen. Privacy staat centraal in Kaarten – voor gepersonaliseerde features wordt machine learning op het device gebruikt – en de app is overal te gebruiken: thuis, op kantoor en onderweg, met iPhone, iPad, Mac en Apple Watch, en in de auto met CarPlay. De Kaarten-app zit diep genesteld in populaire apps die klanten dagelijks gebruiken, zoals Foto’s, Berichten, Agenda en Weer. Door middel van MapKit en MapKit JS ligt Kaarten ook aan de basis van duizenden apps en diensten van andere fabrikanten. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Kaarten heeft veel features die navigatie vergemakkelijken, waaronder de feature Siri Natural Language Guidance

’Nieuwe navigatie-ervaring

Behalve de nieuwe kaart zijn er ook vele features waarmee gebruikers gemakkelijker de wereld kunnen verkennen. De feature ‘Siri Natural Language Guidance’ biedt een routebeschrijving die natuurlijker klinkt en makkelijker te volgen is, bijvoorbeeld “Sla linksaf bij het volgende verkeerslicht”. Met Rijbaanaanwijzingen worden chauffeurs alvast naar de juiste baan geleid zodra ze hun afslag of een verhoogde weg naderen. Dit om te voorkomen dat ze te laat afslaan of de verkeerde kant op rijden. De feature Snelheidscamera’s laat zien wanneer gebruikers een snelheids- of roodlichtcamera naderen, en deze camera’s zijn ook op de kaart aangegeven. Met iOS 16 zijn in Apple Kaarten routes met tot wel 15 stops te plannen. De route wordt automatisch van Mac naar iPhone gesynchroniseerd wanneer het tijd is om op pad te gaan.

Gebruikers kunnen met één tikje, of via Siri met ‘Deel aankomst’, aan familie, vrienden of collega’s doorgeven hoe laat ze verwachten aan te komen. De ontvanger kan de reis volgen en in Kaarten een herziene verwachte aankomsttijd zien als er vertraging optreedt. Ook is het makkelijk om een ongeluk, gevaar of snelheidscontrole door te geven, door gewoon tegen Siri te zeggen “Er is verderop een ongeluk gebeurd” of “Er ligt iets op de weg”. Gebruikers kunnen het zelfs melden als een op de kaart weergegeven ongeluk voorbij is, allemaal terwijl de aandacht bij het verkeer blijft.

Ook kunnen chauffeurs met bepaalde elektrische auto’s hun rit plannen in Kaarten met geschikte oplaadpunten, rekening houdend met hoogteverschillen en andere factoren langs de route.

Ov-gebruikers in België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland kunnen makkelijker nabijgelegen stations vinden en veelgebruikte lijnen vastzetten. Ov-reizigers kunnen met iOS 16 nu binnen Kaarten zien wat hun reis kost, hun ov-abonnement in Wallet zetten en hun saldo bekijken en aanvullen. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Apple Kaarten biedt meer detail, en gebouwen, parken, luchthavens en winkelcentra worden nauwkeurig weergegeven, zoals hier in het Zwitserse Basel

Verkennen met ‘Kijk rond’

De feature Kijk rond in Kaarten biedt beelden op straatniveau in hoge resolutie, 3D-foto’s en soepele overgangen. Gebruikers van Kaarten van overal ter wereld kunnen nu naar hartenlust navigeren in Nederland, België, Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland.

Visuele wandel­instructies

Gebruikers kunnen stapsgewijze wandelinstructies in augmented reality ontvangen door gewoon hun iPhone omhoog te houden zodat gebouwen in de omgeving worden gescand. Kaarten bepaalt dan uiterst nauwkeurig de positie en geeft gedetailleerde instructies die in de context van de echte wereld kunnen worden bekeken.



Naast de nu beschikbare nieuwe updates biedt Kaarten vele nuttige features:

* Steden in 3D met weergaloze details voor wijken, winkelgebieden, jachthavens, gebouwen en meer. In een aantal steden wereldwijd (onder meer Londen, Los Angeles, Montreal, Parijs, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Vancouver en Washington) kunnen gebruikers hoogtegegevens, nieuwe stratenlabels en herkenningspunten zien.

* Favorieten biedt de mogelijkheid om met één tik naar veelbezochte locaties te navigeren. Als een bestemming bij de Favorieten staat, kunnen gebruikers – of ze nu thuis, op het werk, in de sportschool of op school zijn – met een simpel tikje op pad gaan.

* Flyover biedt de mogelijkheid om bepaalde grootstedelijke gebieden in indrukwekkende, fotorealistische 3D-weergave te bekijken. Door hun apparaat door te ruimte te bewegen, kunnen gebruikers een stad van boven ervaren of in hoge resolutie verkennen, terwijl ze zich al zoomend, kantelend en draaiend met hun device voortbewegen door de stad en zijn bezienswaardigheden.

* Met Plattegronden voor luchthavens en winkelcentra hoeven gebruikers de Kaarten-app maar te openen of ze zien op welke verdieping ze zijn, waar de toiletten zich bevinden en zelfs welke winkels en restaurants open zijn.

Kaarten en privacy

Apple vindt het belangrijk dat persoonlijke informatie goed beveiligd is en privacy zit dan ook diep in Kaarten verankerd. Bij Kaarten is inloggen niet nodig. Gepersonaliseerde features, zoals een voorgestelde vertrektijd voor de volgende afspraak, maken gebruik van machine learning op het device. Gegevens die Kaarten tijdens het gebruik verzamelt, zoals zoektermen, navigatieroutes en verkeersinformatie, worden gekoppeld aan willekeurige identificatie­codes die regelmatig worden gereset, zodat zoek- en locatiegegevens op de server niet aan een herkenbare gebruiker te koppelen zijn. Om de locatie van een gebruiker op servers van Apple bij het zoeken te vertroebelen, gaat Kaarten nog een stapje verder, door middel van het zogenaamde ‘fuzzen’: de precieze locatie waar de zoekopdracht is uitgevoerd wordt binnen 24 uur naar een minder nauwkeurige locatie geconverteerd.