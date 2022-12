Bij de App Store Awards van Apple worden zestien apps door het wereldwijde redacteursteam van de App Store gekozen vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van hun apps en de diepgaande culturele impact die ze teweeg hebben gebracht. De winnaars van dit jaar zijn ontwikkelaars van over de hele wereld.

App Store Awards 2022

De winnaars van dit jaar zijn een afspiegeling van wat er allemaal mogelijk is in de App Store en het ecosysteem van Apple devices. Met de innovatieve app BeReal krijgen gebruikers een originele kijk in het leven van hun familie en vrienden, en de fitnesstracker Gentler Streak zorgt voor een goede balans tussen fitness en rust voor een gezonde levensstijl. Digitaal notities maken gaat nog beter met GoodNotes 5, met uitzonderlijk goede ondersteuning voor Apple Pencil. In MacFamilyTree 10 kun je zelf aan de slag met genealogie (stamboomonderzoek), door samen te werken met familie over de hele wereld en de prachtige visuele stambomen in de app. En de makers van ViX hebben een erg leuke manier bedacht om Spaanstalige verhalen te vertellen.

De populaire battle royale-game Apex Legends Mobile is sinds dit jaar ook op iPhone te spelen. De memorabele puzzels van Moncage spelen op prachtige wijze met perspectief, en het meeslepende kaartspel Inscryption pakt spelers in met een nieuw soort storytelling. El Hijo - a Wild West tale is een slim ontworpen stealthgame die er buitengewoon goed uit ziet op het grote scherm van Apple TV. De levenssimulatie Wylde Flowers van Apple Arcade neemt je mee naar een wereld vol diverse personages en magische krachten, en in League of Legends Esports Manager kun je de meest invloedrijke e-sportcompetities ter wereld managen.

Winnaars App Store Awards 2022

Apps

iPhone-app van het jaar: BeReal, van BeReal.

iPad-app van het jaar: GoodNotes 5, van Time Base Technology Limited.

Mac-app van het jaar: MacFamilyTree 10, van Synium Software GmbH.

Apple TV-app van het jaar: ViX, van TelevisaUnivision Interactive, Inc.

Apple Watch-app van het jaar: Gentler Streak , van Gentler Stories LLC.

Games

iPhone-game van het jaar: Apex Legends Mobile, van Electronic Arts.

iPad-game van het jaar: Moncage, van X.D. Network Inc.

Mac-game van het jaar: Inscryption, van Devolver.

Apple TV-game van het jaar: El Hijo, van HandyGames.

Apple Arcade-game van het jaar: Wylde Flowers, van Studio Drydock Pty Ltd.

Chinese game van het jaar: League of Legends Esports Manager, van Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd.

Cultural Impact-winnaars

Naast het bekronen van de beste apps en games op Apple devices, heeft de redactie van de App Store ook vijf Cultural Impact-winnaars geselecteerd. Deze winnaars hebben zich onderscheiden door hun blijvende impact op de levens van mensen en hun culturele invloed. Met de winnaars van dit jaar konden gebruikers dieper ingaan op hun emoties, op een unieke manier contact maken met anderen, en hun afkomst en vorige generaties eer aandoen, terwijl ze nadenken over hun bijdrage aan een betere wereld.

How We Feel van het How We Feel Project, Inc.

In How We Feel kom je via een dagelijkse check-in dieper in contact met je emotionele welzijn. De app helpt je om je emoties te verwoorden en geeft advies over hoe je met bepaalde gevoelens kunt omgaan.

Dot’s Home van het Rise-Home Stories Project

In Dot's Home wordt er aandacht besteed aan het structurele onrecht waar gemeenschappen van kleur mee te maken hebben bij het zoeken van een woning. Dit gebeurt via een meeslepend en verhaal dat je meeneemt door de tijd.

Locket Widget van Locket Labs, Inc.

Wil je een foto rechtstreeks naar het beginscherm van je familie of vrienden sturen? Locket Widget zorgt voor een intieme connectie tussen jou en je naasten, zonder de traditionele druk van social media.

Waterllama van Vitalii Mogylevets

Dankzij het kleurrijke design en de makkelijk te volgen instructies van Waterllama wordt het leuk om voldoende water te drinken. Doe mee met creatieve challenges, stel herinneringen in en knuffel met de lama’s op je scherm om op schema te blijven.

Inua - A Story in Ice and Time van ARTE Experience

Inua - A Story in Ice and Time is een spannend en mystiek avontuur, waarin je historische gebeurtenissen kunt ontdekken die een band hebben met de tradities, folklore en prachtige verhalen van de Inuit.

Al meer dan tien jaar hijst Apple aan het eind van het jaar de beste apps en games op het podium. Om de teams van ontwikkelaars te belonen, ontvangen ze een fysieke award, die geïnspireerd is op het iconische blauwe App Store-symbool. De award is uiterst vakkundig gemaakt en toont het App Store-logo ingelegd in het 100% gerecyclede aluminium dat wordt gebruikt in Apple producten, met op de andere kant een inscriptie met de naam van de winnaar.

De App Store werd in 2008 gelanceerd en is ’s werelds veiligste en levendigste appmarktplaats. De App Store bevat op dit moment 1,8 miljoen apps en bedient per week ruim een half miljard mensen uit 175 verschillende landen en regio’s. Daarmee was alleen al in 2020 643 miljard dollar aan handelsverkeer gemoeid. De App Store biedt makers, dromers en leerlingen alle tools en informatie die ze nodig hebben om mee te bouwen aan een mooiere toekomst en een betere wereld.

Ga naar de App Store voor meer informatie over de winnaars van de App Store Awards van 2022. Naast de selecties van het redactieteam van de App Store zijn nu hitlijsten beschikbaar voor de populairste apps en games van het jaar, net als een hitlijst voor Apple Arcade-games.

