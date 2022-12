De nieuwe DJI Mini 3 is een compacte en heel lichte cameradrone en vrijgesteld van de meeste drone-regelgevingen in verschillende delen van de wereld.

DJI is een grote naam op het gebied van drones en heeft onlangs de DJI Mini 3 geïntroduceerd. Doordat deze cameradrone compact en heel licht is met zijn gewicht van minder dan 249 gram, is de Mini 3 makkelijk draagbaar om overal mee naartoe te nemen. Hij volgt in de voetsporen van zijn grote broer de DJI Mini 3 Pro en biedt veel van dezelfde high-performance functies. Daarmee is het een prima optie meer nieuwe gebruikers uit te nodigen om voor het eerst op te stijgen, aldus Ferdinand Wolf, Creative Director bij DJI. Ook is hij vrijgesteld van de meeste drone-regelgevingen in verschillende delen van de wereld. De 1/1,7-inch camerasensor filmt 4K HDR-video en 12MP foto's met True Vertical Shooting voor mooie helderheid van social-media content. Lees hier alle specificaties.

Lichtgewicht en makkelijk mee te nemen

De Mini 3 speciaal ontworpen om minder dan 249 gram te wegen.[1] Tevens voldoet de Mini 3 aan de drone-regelgevingen in veel delen van de wereld, waar drones van minder dan 250 gram gebruikers in staat stellen om binnen de regionale wetgeving te vliegen, zonder dat een examen nodig is. Dankzij het compacte ontwerp is de DJI Mini 3 gemakkelijk mee te nemen in een tas of zak.

Levendige, verticale details

DJI Mini 3 neemt op in mooie 4K/30fps HDR met echte kleuren.[2] Een 1/1,3-inch CMOS-sensor en f/1,7 diafragma zorgen voor een grotere beeldresolutie, scherptediepte en minder beeldruis, zelfs bij weinig licht en een hoog contrast, waardoor schonere beelden ontstaan. De 4-in-1 pixeltechnologie kan foto's maken van 48 MP tot 12 MP groot en individuele pixels zo groot als 2,4 μm om beelden bij weinig licht te verbeteren. Dubbele native ISO en HDR-technologie op chipniveau helpen om in korte tijd heldere beelden te maken, wat resulteert in prima resultaten, zelfs bij beelden met een groot dynamisch bereik zoals schaduwen. Deze ijzersterke beeldkwaliteit betekent nog meer ongelooflijke resultaten met True Vertical Shooting, waarbij de camera 90 graden wordt gedraaid om content te creëren die perfect is voor sociale mediaplatforms.

Vlieg langer, beter en verder

DJI Mini 3 wordt geleverd met de standaard Intelligent Flight Battery voor een maximale vliegtijd van maximaal 38 minuten. DJI O2 digitale videotransmissie levert een 720p/30fps live feed van maximaal 10 km afstand. Tegelijkertijd maakt het gebruik van krachtige anti-interferentie-technologie voor een betrouwbare verbinding tijdens de hele vlucht.[3] Met een windweerstand tot 10,7 m/s kan de Mini 3 zowel stabiel vliegen als een stabiel beeld behouden in verschillende omstandigheden.

Quickshots in één tik

DJI Mini 3 maakt het creëren van content eenvoudig met QuickShots, een reeks voorgeprogrammeerde vlieg- en filmtrajecten. Hiermee kan iedereen prima opnames in zowel landschap als verticaal maken. Deze omvatten:

o Dronie: de drone vliegt heen en weer met de camera gericht op het onderwerp.

o Helix: de drone vliegt omhoog en draait spiraalsgewijs rond het onderwerp.

o Rocket: de drone vliegt omhoog met de camera naar beneden gericht.

o Circle: de drone cirkelt rond het onderwerp.

o Boomerang: de drone vliegt rond het onderwerp in een ovale baan, stijgend als het wegvliegt en dalend als het terugkeert.

Vaardigheden

Vliegen is gemakkelijker dan dat het lijkt en de DJI Mini 3 ondersteunt veel intelligente functies om je te helpen meteen aan de slag te gaan. Auto Takeoff helpt bij de vlucht te beginnen. De Return to Home (RTH) functie omvat Smart RTH, Low Battery RTH, en Failsafe RTH, waardoor het vliegtuig automatisch terugkeert naar het startpunt in situaties zoals een weggevallen signaal of een lege batterij. Mini 3 combineert ook GNSS met het neerwaarts zichtsysteem en het infrarood detectiesysteem om stabiel en nauwkeurig te zweven, zodat iedereen vol vertrouwen kan vliegen.

Accessoires voor een betere vlucht

Om het meeste uit elke vlucht te halen, wordt de DJI Mini 3 geleverd met verschillende accessoires: [4]

• DJI RC is een lichtgewicht en gebruiksvriendelijke afstandsbediening met een ingebouwd scherm. Dankzij de ingebouwde DJI Fly app is deze klaar voor gebruik zonder verbinding te maken met een smartphone.

• Intelligent Flight Battery zorgt voor een soepele en zorgeloze vlucht tot 38 minuten.

• Two-Way Charging Hub laadt de afstandsbediening en drie batterijen in volgorde op. Ook dient het als mobiele powerbank wanneer de charging hub niet nodig is voor het opladen van de drone.

• ND-filterset past de Mini 3-camera aan op sterke lichtomstandigheden met ND16/64/256-filters om altijd klaar te zijn voor de perfecte opname.

• 360° Propeller Guard kan de propellers volledig bedekken en is eenvoudig vast en los te maken, zodat de vliegveiligheid op een eenvoudige en efficiënte manier wordt gewaarborgd.

• Propellerhouder bindt de voor- en achterpropellers wanneer de drone is opgevouwen voor meer gemak bij het opbergen.

Aanvullende functies

• 180°, Wide en Sphere panorama, met Sphere Panorama Viewer 2.0 in de DJI Fly app die een 720° weergave biedt om een Sphere panorama te verslepen en in te zoomen.

• QuickTransfer met maximale downloadsnelheid van 25 MB/s.

• Ondersteunt groothoekkanteling voor meer creatieve mogelijkheden.

• Digitale zoom met 2x in 4K/30fps, 4x in 1080p en 2x in 12MP foto.

Prijs en beschikbaarheid

DJI Mini 3 is verkrijgbaar bij store.dji.com en geautoriseerde winkels in vijf configuraties:

• DJI Mini 3 (Drone Only) bevat geen afstandsbediening of oplader, en is prima geschikt voor eigenaren van bestaande DJI drones. Het zal begin 2023 beschikbaar zijn voor de adviesprijs van 489 euro.

• DJI Mini 3 bevat de DJI RC-N1 afstandsbediening. Deze zal begin 2023 beschikbaar zijn voor een verkoopprijs van 579 euro.

• DJI Mini 3 (DJI RC) omvat de DJI RC-afstandsbediening. Deze zal begin 2023 beschikbaar zijn voor een verkoopprijs van 749 euro.

• DJI Mini 3 Fly More Combo omvat de DJI RC-N1 afstandsbediening, schoudertas, Two-Way tweezijdige oplader en twee extra Intelligent Flight batterijen. Deze is vandaag verkrijgbaar voor de verkoopprijs van 768 euro.

• DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) omvat de DJI RC afstandsbediening, schoudertas, tweezijdige oplader en twee extra intelligente vliegbatterijen

Meer informatie over alle nieuwe functies, accessoires en mogelijkheden vind je op https://www.dji.com/dji-mini-3.