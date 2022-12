De Senioren Expo in Veldhoven is de grootste en leukste beurs voor 50-plussers in het zuidelijk deel van Nederland. Bezoek deze complete huishoudbeurs met ruim 150 stands met 4 euro korting en ga ook naar de HCC-stand.

Van dinsdag 17 tot en met zondag 22 januari 2023 vindt weer de Senioren Expo plaats en wel in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Op deze leukste en grootste beurs voor 50-plussers in het zuidelijk deel van Nederland vindt u van alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u in een sfeervolle ambiance genieten van optredens van diversen bands, orkesten, koren en artiesten.

HCC aanwezig

Uiteraard bent u van harte welkom in de stand van de SeniorenAcademie van HCC, ons standnummer is K10. Wij laten u kennismaken met de vele facetten die HCC u te bieden heeft. En heeft u vragen over het gebruik van uw tablet of smartphone, dan helpen wij u ter plekke hiermee. Een app downloaden uit de store of wellicht een app verwijderen die u niet meer gebruikt? Wij proberen het gelijk voor u te regelen.

Heeft u bekenden die nog geen HCC-lid zijn? Neem ze mee naar onze stand, er ligt namelijk een leuke aanbieding klaar voor nieuwe leden.

Een speciaal welkom deze keer voor onze Vlaamse leden! U bent van harte uitgenodigd ons te bezoeken.

Korting voor HCC-leden

De entree bedraagt 10 euro en leden van HCC ontvangen 4 euro korting bij de kassa op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

Bezoekersinformatie

De 19e editie van de Senioren Expo vindt plaats van dinsdag 17 tot en met zondag 22 januari 2023 en is dagelijks te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het adres is:



NH Koningshof

Locht 117

5504 PM Veldhoven

Tel.: 040-2537475