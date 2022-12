Binnenkort gaan de systemen van HCC op de schop, waaronder de websites en het mailplatform. Vooraf aan deze migratie hebben we een inventarisatie gedaan van de diensten die we tot nu toe leveren. Een van die diensten betreft het forum. Maar eerst even een definitie van een online forum: “Een online community waarin bezoekers onderwerpen waarin ze geïnteresseerd zijn kunnen plaatsen en lezen”.

Helaas werkt het niet helemaal zoals het zou moeten. De belangstelling voor ons forum neemt al jaren af. Gezien het feit dat ook dit soort diensten onderhouden moeten worden en de belangstelling bijna nihil blijkt hebben we besloten per 21 december 2022 te stoppen met het forum. Uiteraard blijft het mogelijk de kennis die is opgedaan te raadplegen. De manier waarop wordt nog onderzocht.

En het blijft ook mogelijk vragen te stellen over het gebruik en inrichting van je computer, smartphone, tablet en andere slimme apparaten via onze vraagbaak.