Op zaterdag 19 november organiseerde HCC!genealogie de vijftiende HCC!genealogiedag in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum (RHCe) in Eindhoven. Lees hier het korte verslag van deze mooie en interessante dag.

Voor de vijftiende keer werd de HCC!genealogiedag gehouden en wel op zaterdag 19 november in het Regionaal Historisch Centrum (RHCe) in Eindhoven. Wederom kan HCC!genealogie terugkijken op een mooie en interessante dag die de leden en bezoekers meenam in de zoektocht naar hun voorouders. De adviseurs van HCC!genealogie gaven demo’s, maar ook workshops van hoe (gebruik zoeksleutels), wat (geboorte-, trouw- en overlijdensaktes) en waar (WieWasWie en Open Archieven) je deze gegevens zou kunnen vinden.

Wat is de HCC!genealogiedag?

De HCC!genealogiedag is een dag, meestal in oktober of november, waar iedereen die iets met stamboomonderzoek heeft of daarmee wil beginnen naar uitkijkt. Alleen wordt de dag, vanwege de spreiding van onze leden, telkens in een andere plaats (archief) gehouden. Nadrukkelijk richten we ons uiteraard op potentiële nieuwe leden.

Standhouders

Ruim twintig standhouders informeerden de aanwezigen over hun websites en programma’s. Denk daarbij aan grote spelers zoals MyHeritage, Geneanet en Family Search. Bijna alle Nederlandstalige softwaremakers lieten de mogelijkheden zien van hun software met name de uitvoer van parentelen (nakomelingenoverzicht) en grafische kwartierstaten (voorouderoverzicht). Daarnaast was er informatie over DNA-testen en heraldiek (familiewapens). HCC!zuidoost-brabant was ook present en gaf de bezoekers uitleg wat HCC voor hen zou kunnen betekenen. Natuurlijk schreven zij nieuwe leden in.

Lid worden, website en nieuwsbrief

Wie interesse heeft om zijn stamboom uit te zoeken, die adviseren wij om onze website te bezoeken: www.genealogie.hcc.nl

Daar is heel veel informatie over hoe, wat en waar, maar ook onze agenda waar onze bijeenkomsten in het land te vinden. Wie lid wordt van onze interessegroep krijgt een mooi welkomstcadeau: een usb-stick met al onze verschenen jaargangen van Gens Humana, maar ook nog eens ruim duizend parentelen en kwartierstaten van leden.

Wie nog twijfelt, kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en wordt zo geïnformeerd over de laatste nieuwtjes voor genealogen.