Advertorial - Vroeger moest je voor het boeken van een accommodatie helemaal naar het reisbureau, maar tegenwoordig regel je het zelf gemakkelijk online. Binnen een paar minuten heb je alles geregeld. Dat is erg handig, maar het zorgt er ook voor dat er meer ruimte is voor onveilige situaties.

Zo neem je bijvoorbeeld niet altijd de tijd om te controleren of de aanbieder betrouwbaar is en kijk je ook niet altijd naar de voorwaarden met betrekking tot het annuleren van je reis. In dit artikel kun je lezen welke tips ervoor zorgen dat je altijd veilig een accommodatie kunt boeken.

1. Boek altijd via een betrouwbare website

In de eerste plaats kun je voor een groot deel van de veiligheid zorgen als je via een website boekt die betrouwbaar is. Controleer bijvoorbeeld altijd online via betrouwbare websites wat andere consumenten over de website te zeggen hebben en kijk ook eens zelf naar hoe de website eruitziet. Als je bijvoorbeeld een website zoekt waar een Hoofddorp appartment for rent op staat, dan zie je bij een website als Rentola een aantal verschillende opties in de stad. Via de filters kun je de zoekresultaten ook aanpassen aan jouw wensen en behoeftes. Kijk dan eens naar de algemene voorwaarden die op de website staan aangegeven en op welke manier je contact kunt opnemen met de klantenservice. Betrouwbare websites hebben onderaan ook altijd een overzicht van de bedrijfsgegevens, met het adres en het BTW-nummer.

4787421, Canva.com

1. Gebruik altijd je creditcard om de boeking af te ronden

De meeste creditcardmaatschappijen zijn gemachtigd om een betaling terug te draaien en vaak zijn je aankopen ook tot een bepaald bedrag verzekerd. Op het moment dat je problemen ondervindt met de accommodatie is het met een creditcard dus vele malen makkelijker om je geld ook echt terug te krijgen. Controleer voordat je je aankoop afrondt altijd wat de precieze voorwaarden van je creditcardmaatschappij zijn, zo weet je zeker waar je wel en niet op kunt rekenen.

2. Lees altijd de kleine lettertjes

Het is natuurlijk niet voor niks dat de kleine lettertjes zo moeilijk te lezen zijn. Aanbieders zijn namelijk verplicht om de informatie op hun website te vermelden en door de letters zo klein mogelijk te maken, proberen ze ervoor te zorgen dat je toch over de addertjes onder het gras heen leest. Wees slim en ga er altijd naar op zoek, dan weet je meteen waar je wel en vooral ook waar je niet op kunt rekenen.

Jason Boyd, Canva.com

1. Check je verzekeringen

Nederlanders staan erom bekend dat ze zichzelf altijd goed verzekeren, de meeste van ons zullen dus ook een reis- en/of annuleringsverzekering hebben. Als je een accommodatie gaat boeken is het een kleine moeite om even bij je verzekeraar te checken hoe het zit met jouw verzekeringen. Je kunt op de website kijken, even bellen of een mail sturen met de vraag in hoeverre je verzekerd bent voor je accommodatie. Het voordeel daarvan is dat je je verzekering meteen kunt aanpassen als blijkt dat deze nog niet bij je verzekering zit inbegrepen.

2. Betaal nooit het volledige bedrag

Een goede manier om jezelf te beschermen is door niet meteen het volledige bedrag aan de accommodatie over te maken. Al het geld dat je nog niet betaald hebt, kun je namelijk ook niet meer verliezen. Redelijke aanbetalingen liggen tussen de 30% en 35% van het totale bedrag dat je verschuldigd bent. Je betaalt de rest pas als je bij de accommodatie bent aangekomen en de tijd hebt gehad om te controleren of alles in orde is. Als een accommodatie meteen het volledige bedrag wil ontvangen is het beter om op zoek te gaan naar een alternatief.

ewebie, Canva.com

1. Controleer altijd of de website beveiligd is

Er zijn een aantal kenmerken waaraan je een veilige website kunt herkennen:

Het adres van de website begint met https In de adresbalk van je browser staat een slotje voor het webadres Een website heeft een keurmerk, bijvoorbeeld Thuiswinkelwaarborg

Voordat je doorgaat met het boeken van de accommodatie, is het goed om deze drie punten eerst goed te controleren. Als er een keurmerk staat, kijk dan altijd op de website van het keurmerk of de website ook bij de leden staat vermeld. Heb je een website gevonden die volgens jou niet helemaal veilig is? Maak daar dan altijd melding van.

2. Geef nooit meer gegevens dan nodig is

Natuurlijk moet je voor het boeken van een accommodatie altijd wat gegevens achterlaten, maar gebruik je gezonde verstand om te beredeneren wat redelijk is. Geef bijvoorbeeld nooit wachtwoorden of andere inloggegevens en stuur ook nooit een kopie van je legitimatiebewijs op zonder dat je daar een deel van de informatie hebt weggehaald. Vraag ook altijd waarvoor de aanbieder specifieke informatie nodig heeft. Op het moment dat het antwoord je niet bevalt, kun je er altijd nog voor kiezen om ergens anders een accommodatie te boeken.

Conclusie

Online een accommodatie boeken is erg handig, maar je moet nooit vergeten om eerst een aantal zaken op orde te krijgen. Neem voor het boeken altijd de bovenstaande stappen goed door en dan kan je bijna met 100% zekerheid zeggen dat je helemaal veilig hebt gehandeld.