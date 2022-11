De Consumentenbond bekeek vier game-apps die populair zijn bij jongeren: Brawl Stars, Clash Royale, Minecraft en Roblox. Minecraft kost circa € 7,-, de andere drie zijn gratis. Alle spellen bieden zogenoemde in-game-aankopen, variërend van een paar euro tot enkele tientjes. De gekochte items, zoals wapens, kleding of extra kracht, kunnen spelers vervolgens in het spel gebruiken.

Roblox

Roblox is een platform voor duizenden afzonderlijke spelletjes die doorgaans gratis te installeren zijn. Maar gratis spelen is meestal geen optie. Zo biedt 2 Players Girl Tycoon al binnen 40 seconden een kledingwissel aan, die nodig is om verder te kunnen spelen. Ook Resort is niet te spelen zonder te betalen. Om de kooi te kunnen verlaten waar de speler in begint, moet hij eerst ‘temporary walk’ aanschaffen. En Adopt Me, een spel waarin kinderen een baby of huisdier kunnen ‘verdienen’, laat betalende spelers hun doel veel sneller bereiken. Zij hoeven geen ingewikkelde puzzels te maken of andere uitdagingen op te lossen.

Klok

Brawl Stars en Clash Royale tonen permanent een tikkende klok die kinderen onder druk zet. Een spel duurt slechts enkele minuten, waardoor kinderen weinig tijd hebben om een level te halen. Voortgang kopen lijkt daardoor een aantrekkelijke optie.

Minecraft

Minecraft, het enige betaalde spel in de steekproef, biedt eveneens aankopen binnen het spel. Spelers kunnen tegen een maandelijks bedrag de virtuele wereld, die ze in het spel hebben gemaakt, delen met andere spelers. Beëindigen ze hun abonnement, dan verdwijnt de gedeelde speelruimte. Los hiervan zet het spel zijn spelers niet onder druk.

Ingrijpen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is fel tegen het zogenoemde ‘pay to win-principe’: “Je moet kinderen niet blootstellen aan dit soort slinkse trucs. Je kunt onmogelijk van ze verwachten dat ze daartegen bestand zijn. Wij vragen ons ook ernstig af of dit wel is toegestaan. Daarom hebben we de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingelicht over onze bevindingen. Als de game-aanbieders hiermee regels overtreden, zou de toezichthouder in moeten grijpen. Daarover gaan we met de ACM in gesprek.”

Eerder drong de Consumentenbond er ook al op aan om het gebruik van lootboxes in games aan banden te leggen.