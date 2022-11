De ANWB ontving vanaf 25 januari 2021 berichten dat er (massaal) phishing e-mails verstuurd werden uit haar naam. Uit onderzoek bleek toen dat dit een aanmaning per e-mail van ANWB was, waarvan de inhoud één op één gekopieerd bleek te zijn uit een originele aanmaning die gericht was aan een lid van ANWB. Deze aanmaning bleek op 8 juli 2021 per e-mail door ANWB aan de nu veroordeelde man te zijn gestuurd. De betaalherinneringen waren naar de nu veroordeelde man terug te leiden via de link naar de webversie van het bericht. De link naar de web-versie was uniek.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de man vermoedelijk (onder andere) op grote schaal vanaf verschillende (veelal zogenoemde ZAP1) servers phishing e-mails verstuurde aan leden (en niet-leden) van ANWB. Daarbij maakte verdachte vermoedelijk gebruik van zogenoemde UAdmin phishing-pakketten om phishing-websites te draaien op verschillende (veelal ZAP) servers.

Uit het onderzoek bleek ook dat de man, in de periode dat hij de phishing-mails verstuurde, een bedrag van ruim 85.000 euro aan betalingen heeft ontvangen. Deze overboekingen zijn niet te verklaren uit legale inkomsten.

In de veroordeling nam de rechter mee dat hij in 2018 in België is veroordeeld tot een forse gevangenisstraf voor fraudedelicten. Dit weegt in het nadeel mee bij het bepalen van de strafduur. Ook het feit dat de man er op geen enkel moment blijk van gegeven dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, rekent de rechtbank hem aan. Dat hij zich tijdens de verhoren en op de terechtzittingen op zijn zwijgrecht beriep, bracht de rechtbank tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is.

De uitspraak van de rechtbank is hier te lezen.