Lonely Planet

Deze app heeft zijn oorsprong in een papieren boekje, waarin tips en ervaringen van reizigers werden verwerkt tot tips voor andere reizigers. Elke stad of regio heeft een andere digitale reisgids, maar je hebt maar één app nodig.

Atlas Obscura

Dit is niet een aparte app, maar dit zijn digitale reisgidsen die je via een Boeken-app op je smasrtphone kan lezen. Je vindt in deze reisgids veel informatie over bijzondere bezienswaardigheden overal ter wereld. Ook van bekende bestemmingen vind je vele tips voor bezienswaardigheden die je nog nooit had gezien. De gids kan je downloaden en overal mee naartoe nemen, ook al is er geen bereik. Dat maakt deze digitale reisgids tot een goede tip als je gaat reizen.



Reisreport

Deze app is Nederlands, en biedt reizigers veel video's en documentaires over bijzondere bestemmingen. Ook zie je bivoorbeeld 360 graden videos' over de meest bijzondere bestemmingen.

Triposo

Deze van oorsprong Nederlandse app heeft aan aantal websities zoals Wikitravel en Openstreetmaps slim bij elkaar gevoegd tot een gratis reisapp. Je kan diverse reisgidsen downloaden en offline raadplegen. De gratis versie biedt veel toeristische routes en tips die de makers weer wat inkomsten oplveren. Je kan ook de betaalde versie kiezen, die bevat meer en andere tips. De leukste optie is de GPS-optie, waarbij je via GPS tips en informatie krijgt over wat je er allemaal kan doen. Je kan dus letterlijk bijvoorbeeld in New York staan en via de GPS-optie bekijken wat je allemaal kan gaan doen.

Spotted by Locals

Deze reisgids app biedt veel tips en informatie van lokale bewoners. De reisgidsen kan je downloaden en offline gebruiken. Je vindt er niet de bekende of toeristische tips, maar juist de kleine en onbekende bezienswaardigheden die je kan gaan ontdekken. De app begon als een blog over Amsterdam, maar intussen staan er veel internationale bestemmmingen in.

Sygic Travel reisplanner

In deze app kan je een persoonlijke reisplanner maken, compleet met offline kaarten en met tips van diverse bronnen van overal ter wereld. De app is voor elke type reisliefhebber, van vogelspotter tot winkel shopper in New York.

