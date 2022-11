Via logo’s in een kleurige blokkendoos geeft Kadaza snel toegang tot de populairste en bekendste websites per onderwerp, zoals voor nieuws, sport en vakantie. De eerste versie van Kadaza werd al in 2008 geïntroduceerd. Uit onderzoek kwam naar voren dat van alle websites op het internet slechts een fractie intensief werd gebruikt. Daarmee was het idee voor Kadaza geboren: een overzicht van uitsluitend de meest gebruikte websites, duidelijk en simpel ingedeeld per onderwerp. Vanwege de eenvoud en het gemak is Kadaza nog steeds een veel gebruikte web portal en starten velen met hun persoonlijke startpagina van Kadaza.

De site van Kadaza is vooral gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Gebruikers kunnen hun favoriete websites zelf toevoegen op de homepage en er is ook een handige zoekbalk waarmee je snel kunt zoeken met de meest gebruikte zoekmachines. Bovendien heeft Kadaza een uitgebreide galerij met leuke achtergrondafbeeldingen om de homepage helemaal naar je eigen wens te maken.

Ontdek de meest populaire websites in bijna 60 landen

Al na de succesvolle lancering van Kadaza in Nederland, kwamen er veel enthousiaste reacties uit de hele wereld. Dit heeft geleid tot een wereldwijd netwerk van Kadaza-fans, die een bijdrage leveren aan de selectie van de inhoud en de vertaling van Kadaza. Benieuwd naar de meest bezochte websites in andere landen, zoals Frankrijk en Italië? Je kunt heel eenvoudig de meest populaire sites in bijna 60 landen raadplegen. Alle lokale versies hebben een eigen extensie, zoals kadaza.de voor de Duitse versie en kadaza.fr voor de Franse versie.

Kadaza is gratis te gebruiken en ontworpen om in te stellen als startpagina in je browser. Ga naar http://www.kadaza.nl/ of download de mobiele app in de Google Play Store. Op http://www.kadaza.nl/instellen staan eenvoudige instructies voor het instellen van Kadaza als startpagina.