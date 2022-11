En vandaag de dag, met alle cybercriminaliteit, betekent dat al gauw dat je de boel kan opdoeken. Te ver gezocht? Helemaal niet, het gevaar is dichterbij dan lijkt. Zeker met mobiele telefoons, dast zijn eigenlijk gewoon computers. Ze worden gebruikt in ieder bedrijf, met zakelijke abonnementen. Apple iPhones hebben een goede reputatie, maar is iPhone 14 Pro Max zakelijk abonnement de veilige manier?

MDM staat voor mobile device management. MDM is een tool of beter gezegd een stuk software. Met de software kan je de mobiele apparaten binnen je organisatie beheren, installeren en beveiligen. Maar wanneer is dit voor een bedrijf of organisatie interessant? Voor organisaties kleiner dan 10 personen is het niet de moeite waard. De kosten van de software voor een MDM pakket zullen hoger zijn dan de waarde die je er voor terug krijgt. In kleine organisaties zal er meer geïnvesteerd moeten worden op awareness en updates. Dit om security incidenten of data verlies te voorkomen. Maar is je organisatie groten dan 10 man, dan kan het zomaar zijn dan MDM je veel werk en tijd uit handen neemt. En dus zorgt voor een kosten besparing.

Met MDM kan je gelijktijdig alle apparaten gelijktijdig instellen. In plaats van ieder toestel stuk voor stuk te doen. Dit kan op afstand en in de software van MDM gedaan worden. Ook kan er een enorm groot gedeelte qua wachtwoorden gedaan worden. Dit scheelt een hoop gedoe met werknemers die het bedrijf verlaten of wachtwoorden zijn vergeten. Als je het toestel niet meer in kan komen, dan kan je het toestel dus afschrijven. Met MDM configuraties kan je dit voorkomen. Of een medewerker raakt het toestel kwijt, dan kan je heel eenvoudig op afstand het apparaat wippen. Op die manier zal er ook nooit bedrijfsgevoelige data in verkeerde handen vallen.

Apple IPhone hebben al een goede reputatie als het op veiligheid aankomt, maar een fout die vaak gemaakt wordt zijn instellingen. Een gebruiker gaat aan de slag met instellingen en voor ze er erg in hebben, lopen ze onnodig veel risico. En dus ook de organisatie. MDM kan instellingen die noodzakelijk zijn, pushen naar het toestel. Daarmee verlaag je de risico’s en hoeft de medewerker niet aan de instellingen te prutsten. Ook het pushen van updaten en patches horen in het rijtje thuis. Op die manier zorg je voor een veilig gebruik van de toestellen in het bedrijf.

Voor de Apple IOS platform zijn er meerdere MDM oplossingen. Het grote voordeel hier, ten op zichtte van Android is dat er maar 1 hardware fabrikant is. Dat is Apple. Dit zorgt voor een goede consistentie op het gebied van veiligheid en security. Dus wat houd je als Pro nog tegen om niet voor die nieuwe Apple IPhone Pro Max te gaan? Combineer het met een zakelijk abonnement en een goede MDM oplossing en je zal veiliger werken dan ooit tevoren.