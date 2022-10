Kleine elektronica zoals smartphones en digitale camera's krijgen vanaf 2024 verplicht een usb-c laadpoort. Na eerdere goedkeuring door het Europees Parlement is nu ook de Raad van de Europese Unie akkoord.

Door de wet krijgen fabrikanten twee jaar de tijd om hun kleine apparatuur te voorzien van een usb-c laadpoort. Het kan dus zijn dat usb-c al eerder op apparatuur zal verschijnen. De wet geldt vooralsnog voor ‘kleine’ elektronica zoals smartphones, tablets, e-readers, koptelefoons etc. Dit betekent dus ook dat apparaten van Apple – die zich altijd verzette tegen usb-c – aan de verplichting dient te voldoen. Er geldt overigens één uitzondering. Wanneer een toestel alleen draadloos op te laden is, is de usb-c poort niet verplicht.

Laptops gaan uiteindelijk ook allemaal een usb-c laadpoort krijgen, maar dat is pas 40 maanden na publicatie van de wet verplicht.