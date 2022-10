Rodin Broadband Groningen heeft de aanleg van glasvezel en straalverbindingen per direct neergelegd. In een advertentie in Dagblad van het Noorden geeft Rodin aan dat er een conflict is met de provincie.

In 2018 is Rodin Broadband Groningen aan een complex project begonnen met behulp van een subsidieregeling en een lening van Provincie Groningen. Het doel was, en is, inwoners van buitengebieden, waaronder het aardbevingsgebied, in de provincie van snel internet te voorzien. Dit snelle internet kan een straalverbinding zijn via een mast of een verbinding via glasvezel. Inmiddels kunnen hierdoor vele huishoudens gebruikmaken van snel internet. Maar er is ook nog een aantal huishoudens wat nog steeds wacht op het beloofde snelle internet.

“Gedurende de jaren van uitrol is het project op nogal wat oponthoud gestuit”, zo valt in de advertentie te lezen. “Zo hadden we te maken met meer puin dan voorzien tijdens het graven, kregen we te maken met de coronapandemie, duren vergunningstrajecten voor onder andere het plaatsen van masten door omgevingsweerstand langer dan gepland. Ook moest er vaak, op verzoek van de overheid, gewacht worden op geplande versterkingsoperaties in het aardbevingsgebied. Daarnaast heeft het project te maken met een hoge inflatie en prijsstijgingen van materialen.”

Vier jaar na start van het project, is ook de kijk op een straalverbinding vanuit de bewoners veranderd. “Meer en meer mensen willen een vaste, duurdere glasvezelverbinding. Hierin worden toezeggingen aan bewoners gedaan door de Provincie en lokale overheden, zonder met ons te overleggen. Dit creëert onduidelijkheid bij de bewoners, daarnaast kunnen de hogere kosten hiervan niet door het project gedragen worden.”

“Genoemde tegenslagen en gecreëerde verwarring brengen veel vertraging en teleurstelling voor de bewoners met zich mee. En uiteraard kost dit soort zaken binnen bouwprojecten altijd veel tijd en geld. Het Snel Internet Groningen project is niet opgewassen tegen dit soort tegenslagen. Om het project af te kunnen ronden zal meer tijd nodig zijn en daardoor ook meer geld. Al vanaf januari dit jaar doen wij tevergeefs pogingen om met de Provincie Groningen inhoudelijk tot een gesprek te komen over de haalbare afronding van het project. Wij voelen ons dan ook helaas genoodzaakt u te melden dat wij het project Snel Internet Groningen per direct moeten stilleggen. Vanaf heden kunnen wij geen werkzaamheden meer verrichten totdat er overeenstemming is bereikt met de Provincie over een haalbare afronding van het project.”