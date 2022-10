Overlijden en scheiden zijn de belangrijkste momenten waarbij niet gebruikte elektrische apparaten afgedankt worden. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Stichting Open, de organisatie achter de Wecycle-campagnes.

Volgens onderzoek zijn Nederlanders best bereid om apparaten te recyclen of een tweede leven te geven (weggeven, verkopen etc.). De meerderheid zegt niets te zien in het eindeloos bewaren van oude elektronica en vind het heel positief om anderen blij te maken met hun afgedankte apparaten.

Toch liggen er miljoenen in kasten en lades die niet (meer) gebruikt worden. Deze worden meestal pas opgeruimd als er echt geen plek meer is of tijdens een verhuizing wegens huisuitruiming, scheiding of juist samenwonen. Een overlijden is de voornaamste reden om niet meer in gebruik zijnde elektronica weg te brengen.

Een landelijke campagne 'De Nationale Wecycleweek' moet deze apparaten veel sneller terug in de economie krijgen. Als onderdeel, apparaat of grondstof. “We laten nu veel kapitaal liggen door onnodig uitstelgedrag”, volgens Stichting OPEN.

Het onderzoek is o.a. uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de motieven van consumenten om hun elektrische apparaten zoals bijvoorbeeld laptops, mobiele telefoons, lampen en kabels verantwoordelijk af te danken. Bij 1/3 (36%) van de Nederlanders liggen apparaten die ze al meer dan een jaar niet meer gebruikt hebben. Een huisuitruiming bij overlijden is het belangrijkste moment waarbij veel Nederlanders elektrische apparaten wegdoen. Scheiding is daarna de gelegenheid om afscheid te nemen, gevolgd door samenwonen.

Het onderzoek is uitgevoerd om o.a. meer inzicht te krijgen in de motieven van consumenten om hun elektrische apparaten zoals bijvoorbeeld laptops, mobiele telefoons, lampen en kabels verantwoordelijk af te danken. Gemak bij het inleveren en ruimte creëren zijn belangrijk maar er zijn nog meer redenen:

69% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat hun afgedankte apparaat een tweede leven krijgt

65% maakt een ander graag blij met een nog bruikbaar afgedankt apparaat

87% van de Nederlanders die al eens e-waste hebben ingeleverd vindt het van belang om elektronisch afval in te leveren waaruit nieuwe grondstoffen geproduceerd kunnen worden

Jongeren (18 t/m 34 jaar) zijn koploper op het gebied van duurzame trends. Zo zijn het vooral de jongeren die hun gebruikte elektrische apparatuur verkopen.

Landelijke campagne 'Nationale Wecycleweek'

Met een landelijke campagne die start op 3 oktober in aanloop naar International E-waste Day op 14 oktober worden Nederlanders opgeroepen en uitgedaagd om te gaan 'wecyclen'. Dit is de verzamelnaam voor afgedankte apparaten die verkocht, weggeven, gerepareerd of direct ingeleverd worden voor recycling. Welke route ook gekozen wordt hierbij: het is duurzaam en draagt direct bij aan de circulaire economie.