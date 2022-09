Met 48 procent hebben vooral hoogopgeleiden last van collega’s die luid typen, meldingsgeluiden op hoog volume hebben staan of constant op hun telefoon zitten, zo blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.074 Nederlanders met een kantoorbaan, uitgevoerd door Panelwizard. Middelbaar (43 procent) en praktisch geschoolden (32 procent) lijken hier beter tegen bestand. “Nu een groot deel van Nederland gewend is aan thuiswerken, zien we het kantoor steeds meer als een omgeving vol prikkels”, zegt Anna Braun van VPNdiensten.nl. “Thuis is het stil, maar op de werkvloer zijn collega’s aan het bellen, chatten, e-mailen en content aan het bekijken. Allemaal met bijkomende geluiden en trillingen. Die ruis kan nogal storend zijn, zeker wanneer je met een taak bezig bent die concentratie vereist.”

Minder productief

Digitale overlast op de werkvloer is niet alleen vervelend voor medewerkers, maar ook voor de werkgevers. Een derde van de respondenten is namelijk minder productief vanwege elektronische afleiding door collega’s. Vooral respondenten jonger dan veertig jaar leveren in op productiviteit (41 procent). Onder oudere respondenten bedraagt dit percentage 33 procent. Mede hierdoor pleiten vier op de tien werkende Nederlanders voor duidelijkere regels voor smartphonegebruik. Opvallend genoeg steunen zestigplussers (54 procent) dit voorstel aanzienlijk meer dan veertigminners (36 procent). Braun: “Op de werkvloer wil je graag een perfecte balans vinden tussen gezelligheid, ontspanning en productiviteit. Duidelijke regels kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld het gebruik van de privételefoon beperken tot de ontspanningsruimtes. Zo zijn medewerkers productief als ze achter hun bureau zitten en leiden ze collega’s minder snel af.”

Vluchten

Zolang de baas niet harder optreedt tegen digitale overlastveroorzakers, is vluchten voor veel werkende Nederlanders een uitkomst. Zo blijkt uit het onderzoek dat bij (een risico op) digitale rumoer een kwart van de respondenten zijn of haar werkplek verlaat en achttien procent van hen zelfs thuisblijft. Vooral mannen zoeken liever de stilte op (dertig procent) of vermijden ruis vanuit huis (twintig procent). Hun vrouwelijke collega’s doen dit met twintig en veertien procent een stuk minder. Braun: “Het is niet gek als je voor concentratie de stilte opzoekt, dat doe ik zelf ook regelmatig. Maar als je constant digitale overlast ervaart, is vluchten geen duurzame oplossing. Als je dit op een constructieve manier aangeeft bij je collega, dan kan die er in het vervolg rekening mee houden. Zo waarborg je de onderlinge sfeer én de productiviteit.”