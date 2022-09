ADVERTORIAL - Niks is vervelender dan een cyberaanval. Het kost je veel geld, tijd en wellicht jouw reputatie. Daarnaast brengt het ook een hoop stress met zich mee, wat het is maar de vraag of je van zo’n aanval afkomt. Daarom is cyber security de oplossing. Wil je weten wat je kunt doen om jouw bedrijf te beschermen? Lees dan gauw verder!

DDoS-aanval

Je probeert in te loggen op jouw website, maar je krijgt een foutmelding of de toegang tot de site wordt geweigerd. Kan gebeuren, denk je dan. Je refresht de site, maar nog steeds kom je er niet in. Ook jouw collega’s en zelfs jouw klanten geven aan dat het ze niet lukt om op de site te komen. Het is dan mogelijk dat jouw website een DDoS-aanval meemaakt. Bij deze vorm van cyberaanvallen worden er een hoop informatieverzoeken door verschillende hackers gestuurd. Jouw site kan dit niet aan en gaat hierdoor offline. Erg vervelend, maar gelukkig kun je hier wat aan doen. Neem bijvoorbeeld contact op met jouw provider. Deze kan ervoor zorgen dat jouw site een bad bot blocker krijgt, waardoor grote hoeveelheden informatieverzoeken geblokkeerd worden. Zorg er altijd voor dat je een back-up hebt. Tot slot is het altijd een goed idee om aangifte te doen, want een DDos-aanval is strafbaar.

Phishing

Ook is de mailbox niet bestand tegen cybercriminelen. Denk maar eens na over de hoeveelheid mails die je hebt ontvangen waarin staat dat je duizend euro hebt gewonnen of dat je een gratis iPhone krijgt. Gelukkig weten we vaak dat dit nep is, maar de criminelen worden steeds slimmer. De mailtjes worden namelijk erg realistisch. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij een mailtje van een collega krijgt die vraagt of je een meeting kunt inplannen en daarbij een link stuurt. Omdat de afzender jouw collega is, klik je blindelings op de link, maar helaas kan het hier toch om een hacker gaan die de naam van jouw collega gebruikt. Het slimste is daarom om altijd de basics te controleren. Kijk altijd wie de afzender is. Het mailadres heeft meestal de naam van het bedrijf in zich, maar ook een hoop rare tekens. Ook zitten deze mails vaak vol met spelfouten.Ook is het altijd handig om erover te praten met collega’s. De kans is namelijk groot dat jij niet de enigste bent die de mail heeft ontvangen.

Helaas behoren cyberaanvallen nog steeds tot de orde van de dag. Voorkom een DDos-aanval door ervoor te zorgen dat jouw website kwaadwillend verkeer blokkeert. Let bij phishing mails erop dat je eerst goed controleert of de mail echt is door bijvoorbeeld te kijken naar de inhoud van de mail.