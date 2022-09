Aan een audio- of videogesprek in WhatsApp kunnen binnenkort ook andere deelnemers aanschuiven. Een gebruiker stuurt dan een Call Link naar personen die dan ook kunnen deelnemen aan het gesprek.

Will Cathcart van WhatsApp heeft via Twitter de nieuwe functie aangekondigd. Waar het op neer komt, is dat je via het tabblad Oproepen een link kunt creëren en die kunt sturen aan een of meer personen. Die kunnen dan, door op de link te klikken, deelnemen aan het gesprek.

De functie met de naam Call Links wordt vanaf deze week uitgerold naar alle gebruikers.