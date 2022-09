Er zullen altijd mensen zijn die proberen rijk te worden over de rug van een ander. We bekijken een aantal actuele fraudeberichten zodat jij er niet intrapt.

Sms Belastingdienst

Veel mensen ontvangen een sms die zogenaamd van de Belastingdienst is. In de sms is te lezen dat er sprake is van een openstaande schuld en er wordt gedreigd met het leggen van beslag. Dat kan worden voorkomen door op een link te klikken en vervolgens de betalen.

Deze sms is nep. De Belastingdienst verzendt nooit dergelijke berichten per sms. Betaal dus niet en verwijder de sms van je telefoon.

Factuur domeinnaamregistratie

Momenteel doet een e-mail de ronde met in de bijlage een ‘factuur’ voor domeinnaamregistratie 2022-2023. Voor de betaling wordt een Spaans rekeningnummer genoemd. Hoewel het document het uiterlijk van een factuur heeft, blijkt uit de ‘kleine lettertjes’ dat het gaat om een aanbieding. Maar wat het aanbod precies inhoudt en waar jouw domeinnaam zou worden geregistreerd, wordt niet duidelijk. De ervaring leert bovendien dat registratie via dergelijke ‘aanbiedingen’ vele malen duurder is dan domeinnaamregistratie bij de officiële hostingaanbieders. Niet betalen dus! Je kunt de mail gewoon negeren.

Valse e-mail PostNL

Uit naam van PostNL worden door oplichters e-mails verstuurd waarin staat dat er nog douanekosten betaald moeten worden. Er staat een link in de e-mail om de bezorging verder af te handelen. Op de webpagina waarop je via de link terechtkomt, wordt gevraagd gegevens in te vullen en douanekosten te betalen. Er wordt gevraagd om een bedrag van 2 euro. Zo kun je het pakket zogenaamd alsnog ontvangen. Later zal blijken dat je met deze actie een abonnement heeft afgesloten.

Open nooit linkjes van afzenders die je niet kent of vertrouwt. Meld de ontvangst bij de Fraudehelpdesk en verwijder ze vervolgens uit jouw e-mail inbox.

Aankoop haardhoud

Oplichters proberen vaak in te spelen op actuele zaken. Door de hoge energieprijzen zijn mensen bijvoorbeeld geneigd om het huis op een andere wijze te verwarmen. Bijvoorbeeld door het stoken van hout. De Fraudehelpdesk ontvangt meerdere soorten meldingen over oplichting rond de aankoop van hout. Op dit moment gaat het met name om houtpellets en haardhout.

De meest voorkomende is dat gedupeerden via een website hout besteld en betaald hebben, maar niets geleverd krijgen. Misbruik van bedrijfsnamen komt ook veel voor. Bepaalde bedrijven verkopen bijvoorbeeld wel echt haardhout maar hebben zelf geen website. Hier kunnen oplichters gemakkelijk misbruik van maken door een website in te richten met diezelfde bedrijfsnaam. En natuurlijk zijn er ook slachtoffers die, bijvoorbeeld via een (online) handelsplaats, contact hebben met een particulier die hout zegt te verkopen maar uiteindelijk niets levert.

Over de Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. De Fraudehelpdesk biedt fraudeslachtoffers een helpende hand door hen te adviseren en naar de juiste instantie te verwijzen. Daarnaast proberen men slachtofferschap te voorkomen door burgers en bedrijven bewust te maken van fraude-risico’s en praktische tips te geven over hoe zij die risico’s kunnen beperken.

De Fraudehelpdesk is in 2011 opgericht in opdracht van minister Ernst Hirsch Ballin. Het betrof eerst een pilot van negen maanden maar inmiddels is het instituut niet meer weg te denken uit de samenleving. De Fraudehelpdesk wordt gesubsidieerd door de overheid.