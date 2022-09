Winkel je bij Albert Heijn, gebruik dan altijd je eigen bonuskaart. En trap niet in het gebruik van de kaart van een ander, want dat kan je op kosten jagen.

Op sociale media worden de laatste tijd foto’s gedeeld van bonuskaarten. Vaak wordt opgeroepen die kaart te gebruiken omdat je dan extra korting zou krijgen. Niets is minder waar, het kost je juist geld. Hoe werkt dat nu precies?

De bonuskaart is gekoppeld aan de aankoop van koopzegels. Voor elke euro boodschappen, koop je dan automatisch een koopzegel van 10 cent. Maar die koopzegels komen niet in je eigen account maar in die van de oplichter.

Doe je dus voor 50 euro boodschappen, dan betaal je 55 euro: 50 euro voor de boodschappen en 5 euro voor de koopzegels. En die 5 euro verdwijnt dus in de zak van de oplichter.

Tip: download de app van Albert Heijn, dan heb je jouw bonuskaart altijd digitaal op je telefoon bij je.