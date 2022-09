Het uitzoeken welke provider nou echt de best prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt, kan erg lastig zijn. Om je te helpen, hebben we alles wat je moet weten over het uitzoeken van de beste internetprovider voor je op een rijtje gezet.

Waar moet je op letten als je een internet provider kiest?

Het eerste waar je op moet letten bij het kiezen van een internetprovider, is het data-abonnement. Datalimieten zijn de hoeveelheid data die je provider je toestaat te gebruiken gedurende een maand, voordat je extra moet betalen voor het overschrijden van de toegestane hoeveelheid.

Het tweede punt waar je rekening mee moet houden, is de netwerksnelheid. Netwerksnelheid wordt gemeten in Mb’s per seconde. Hoe sneller de netwerksnelheid van je internetprovider, hoe beter je internetervaring zal zijn. Hierbij is het ook van belang om de download- en uploadsnelheid te controleren. De downloadsnelheid is de snelheid van je internetverbinding wanneer je inhoud van het internet downloadt. De uploadsnelheid is de snelheid van je internetverbinding wanneer je inhoud naar het internet uploadt.

Om de beste keuze te kunnen maken is het een goed idee om te kiezen voor internet vergelijken. Zo krijg je goed in kaart wat elke provider je te bieden heeft voor welke prijs.

Hoeveel data heb je nodig?

Voordat je een internet provider kiest, moet je eerst bepalen hoeveel data je per maand nodig hebt. De gemiddelde thuisgebruiker gebruikt ongeveer 100 GB aan data per maand. Deze hoeveelheid kan echter sterk variëren, afhankelijk van je internetgebruik. Als je veel aan online gaming doet, video’s streamt of vanuit huis werkt, zul je meer data gebruiken dan de gemiddelde persoon. Als je niet zeker weet hoeveel gegevens je per maand nodig hebt, zijn er een paar dingen die je kunt doen om te schatten hoeveel gegevens je gebruikt. Ten eerste kun je op de website van je internetprovider kijken hoeveel data je op dat moment gebruikt. Een andere manier is het controleren van de netwerkactiviteit van de computer.

Netwerksnelheid

Als je aan online gaming doet of video’s streamt, is een hogere downloadsnelheid aan te bevelen. Voor normaal thuisgebruik zijn internetproviders met een downloadsnelheid van 50 Mbps of hoger geschikt. Als je vanuit huis werkt, wordt een internetprovider met een downloadsnelheid van 100 Mbps of meer aanbevolen. Het is belangrijk om deze informatie tijdens het glasvezel vergelijken goed mee te nemen. Het kan namelijk je experience maken of breken!