De Kansspelautoriteit (Ksa) legt het bedrijf L.C.S Limited een last onder dwangsom op wegens het illegaal aanbieden van online kansspelen in ons land.

Als L.C.S Limited hiermee niet stopt, moet het bedrijf een dwangsom betalen van 55.000 euro per week of gedeelte van de week. De dwangsom kan oplopen tot een maximum van bijna 165.000 euro. De Ksa heeft geconstateerd dat L.C.S Limited via in ieder geval één website kansspelen aanbiedt aan Nederlandse consumenten. L.C.S Limited heeft hier geen vergunning voor. Hierdoor is er geen toezicht mogelijk, waardoor er geen controle is op onder meer de eerlijkheid van het spel en of er voldoende aandacht is voor verslavingspreventie.

Sinds 1 oktober 2021 zijn online kansspelen in Nederland onder strikte voorwaarden gelegaliseerd. De doelstelling is een veilige omgeving creëren voor mensen die online willen gokken. Hierbij hoort het streng aanpakken van illegale aanbieders.

Op 8 maart 2022 heeft de Ksa de website www.sons-of-slots.com onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om vanuit Nederland een spelersaccount aan te maken, een storting te verrichten en deel te nemen aan kansspelen. Er waren geen technische maatregelen genomen om deelnemers vanuit Nederland de toegang tot de kansspelen te beletten.

Ksa heeft zich op 8 maart vanuit Nederland (met een Nederlands IP-adres) geregistreerd als nieuwe speler op de website. De toezichthouder deed dat zelfs met een e-mailadres van de Kansspelautoriteit. Bij het invullen van de naw-gegevens stond bij het onderdeel Country al Netherlands ingevuld. Tevens was EUR bij het onderdeel Currency al ingevuld en stond bij het onderdeel Country Code al het landnummer +31 vermeld. Nadat er een storting was gedaan (een deel van het betalingsproces was in de Nederlandse taal), is de Ksa daadwerkelijk gaan gokken.

De Ksa concludeert derhalve dat blijkt dat de website (mede) gericht is op de Nederlandse markt en heeft daarom de last onder dwangsom opgelegd.

