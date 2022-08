RTL zegt over het verdwijnen van RTL XL: “Wij willen alle videocontent van RTL samenbrengen op één on-demandplatform. Videoland is in een aantal jaar enorm gegroeid tot dé niet meer weg te denken nummer één lokale streamingdienst van Nederland (de nummer 2 als je kijkt naar alle aanbieders). Uit onderzoek blijkt dan ook dat Nederlanders het heel logisch vinden om ook hun RTL-programma’s bij Videoland terug te kijken. Door alle programma’s vanaf 2023 op één platform aan te bieden, maken we het makkelijker en duidelijker voor de kijker.”