Monteurs gaan de StapStep gebruiken in combinatie met hun bestelbus. In de bus komt een oplaadpunt zodat de monteur de step ’s nachts eenvoudig kan opladen. VodafoneZiggo start de pilot in vijf steden: Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Lelystad en Maastricht.

Het idee om de laatste kilometers met dit nieuwe vervoersmiddel af te leggen, kwam van de monteurs zelf. Door hun bus buiten de stad te parkeren en het laatste stukje te steppen, winnen ze tijd en ervaren ze minder parkeerzorgen. Daniel Hamersma, monteur bij Ziggo en deelnemer aan de pilot, was meteen enthousiast: “Het is goed voor het milieu, bovendien scheelt het mij veel tijd. Vaak ben ik in de stad langer kwijt aan het zoeken van een parkeerplek dan het verhelpen van storingen. En nu krijg ik op mijn step nog frisse lucht ook.”

De StapStep is een step met ‘stepondersteuning’ en daarmee in Nederland toegestaan op de openbare weg. De StapStep ondersteunt, zolang je iedere acht seconden zelf stept. De maximumsnelheid van de step is 25 kilometer per uur. Bij een geslaagde proef zet VodafoneZiggo in meer stedelijke gebieden e-steps in.