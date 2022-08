Ben je geïnteresseerd in Linux maar heb je een beetje koudwatervrees voor het installeren, neem dan je computer mee naar De CompUfair op 17 september in De Bilt.

Zoals altijd biedt de CompUfair een programma van lezingen en workshops. Deze keer sluit de workshop aan bij het seizoensthema van HCC: Linux. Het gaat er in de workshop over hoe je zelf Linux Mint kunt installeren. Je kunt hiervoor je eigen computer meenemen en aan het eind van de dag ga je naar huis met een computer met Linux Mint, werkend en wel. Linux zal dus uitgebreid aan bod komen

Lezingen

Uiteraard is er niet alleen de workshop, er is ook een programma van lezingen. In aansluiting op de workshop is er een lezing over (waarom) Linux Mint door Ton Valkenburgh. Daarnaast wordt er ook een presentatie over Linux Mint gegeven door Peter de Bruin van de HCC!seniorenacademie Den Bosch.

Het thema van het Platform Muziek is deze keer de synthesizer. Leon Braam gaat namens het Platform Muziek iets vertellen over het maken van Beats. En Willemijn van der Lingen gaat een lezing geven over de move van hardware naar software. Klik hier voor meer informatie van Platform Muziek.

Isja Nederbragt gaat een lezing verzorgen namens het Platform DigiFoto, rondom de vraag: Wanneer kies je voor Darktable en wanneer voor DigiKam?

Gjalt Zwaagstra gaat een lezing geven over Domotica voor beginners. Daarnaast zal de Interessegroep HCC!domotica-iot (IoT staat voor Internet of Things) ook aanwezig zijn en zij plannen een uitgebreide workshop. Hieraan zijn wel kosten verbonden voor de deelnemers.

Het definitieve programma van lezingen en workshops wordt nog op de site gepubliceerd.