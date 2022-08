Ben wil met het vernieuwde aanbod klanten met meerdere abonnementen op één adres extra voordelen bieden. Klanten kunnen ieder mobiel abonnement van Ben combineren met Internet en TV van T-Mobile. Ook is het mogelijk om meerdere mobiele Ben-abonnementen te combineren. Klanten met meerdere Ben-abonnementen op hetzelfde adres kunnen vanaf nu iedere maand 1000MB extra data krijgen. Daarnaast krijgen klanten met Internet en TV van T-Mobile én een Ben abonnement ook maandelijks vijf euro extra korting.

Consumenten die voor een bundel van telefonie, internet of televisie kiezen, doen dit vanwege de korting. De populairste bundel is een combinatie van mobiele en vaste diensten; daarvan zijn er 3,2 miljoen. Consumenten noemen pakketkorting en gratis extra data als belangrijkste redenen om voor een bundel te kiezen, zo beek al eerder.

Om in aanmerking te komen voor Ben Klantvoordeel moeten alle deelnemende abonnementen op hetzelfde adres geregistreerd staan en apart worden aangemeld voor Ben Klantvoordeel. Dat laatste kan via de Ben-app of Ik Ben. Ben klanten zonder mobiele-databundel of met een onbeperkte databundel krijgen geen extra data, maar tellen wel mee om de andere aangemelde abonnementen voordeel te kunnen geven.