De nieuwe technologie kan routeaanwijzingen, de toegestane snelheid of weersinformatie op de weg projecteren zodat de blik van de bestuurder op het wegdek gericht blijft. Ford benadrukt wel dat de projectie van beelden op het wegdek mogelijk is onderworpen aan wettelijke voorschriften die per markt kunnen verschillen. De voertuigfunctie wordt (vooralsnog) exclusief ontwikkeld voor testdoeleinden en getest in gecontroleerde omgevingen.

Toch is het een interessante test. Want iedereen weet dat ’s nachts autorijden risicovoller is dan bij daglicht. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld vindt 40 procent van de ongevallen in het donker plaats, en dat terwijl er dan minder autoverkeer is dan overdag. Dit risico neemt verder toe wanneer de blik van de bestuurder afdwaalt. Een voertuig dat een snelheid heeft van 90 km/u, legt 25 meter per seconde af. Zelfs een snelle blik op het navigatiescherm kan er dan voor zorgen dat er minstens tien meter ‘blind’ wordt gereden. Op een onverlichte weg kan dit ertoe leiden dat je een belangrijk bord of een bocht in de weg mist.

Het projecteren van informatie op de weg via koplampen met een hoge resolutie, zou ook andere weggebruikers kunnen helpen, meent Ford. In situaties waarin de bestaande wegmarkeringen minder goed zichtbaar zijn, zou bijvoorbeeld een oversteekplaats op de weg kunnen worden geprojecteerd die zowel voor de bestuurder als de voetganger zichtbaar is. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het projecteren van een baan die de bestuurder moet volgen en die ervoor zorgt dat fietsers op een veilige afstand worden gepasseerd.

Naast routeaanwijzingen of de toegestane snelheid, zou de technologie de bestuurder ook informatie kunnen verschaffen over komende veranderingen in de weersituatie, bijvoorbeeld sneeuw, mist, gladheid of ijzel. Als de koplamp zou worden aangesloten op het navigatiesysteem, zouden naderende bochten kunnen worden aangegeven. Ook zou de breedte van het voertuig op de weg kunnen worden geprojecteerd zodat de bestuurder beter kan inschatten of de auto door een opening kan of op een parkeerplek past.