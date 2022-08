Op de 50PlusBeurs, die van 13 tot en met 17 september wordt gehouden, is HCC ook met een stand aanwezig. Je vindt ons in hal 8, stand 24 én 26.

De 28e editie van de 50PlusBeurs is van 13 tot en met 17 september 2022 in De Jaarbeurs Utrecht, open van 10.00 - 17.00 uur. De 50PlusBeurs is al 28 jaar ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers met 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties en vele optredens op podia met muziek, modeshow en theater. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen!

De 50PlusBeurs brengt vele stands met thema’s als Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, Mode & Beauty en Gezondheid. Probeer e-bikes op het fietsplein, geniet van modeshows en optredens, krijg advies over beleggen en schenkrecht, ontmoet personalities, test je fitheid, volg leerzame presentaties en actieve workshops of maak kans met vele winacties op mooie prijzen als een avontuurlijke reis of campervakantie. Maak het mee, je komt ogen en oren tekort!

Ontmoet schrijvers, artiesten en personalities. Geniet van festival-acts, muziek, theater, dans en show. Bekijk de nieuwe herfst- en wintercollectie bij de modeshows. Leer van presentaties van bijvoorbeeld cardiologe Janneke Wittekoek of meteoroloog Helga van Leur. Ontdek het PlusPodium met o.a. Meester Frank Visser of televisie-icoon Ivo Niehe. Beleef daarnaast het Hersenfestival met o.a. prof. dr. Erik Scherder en Dick Swaab.

Kom langs bij HCC! Op de 50PlusBeurs

Ook HCC is op de 50PlusBeurs vertegenwoordigd. Je vindt ons in hal 8, standnummer 24 en 26. Er is in onze stands weer van alles te beleven. Kom bij ons langs, er ligt een leuke attentie klaar voor onze leden.

Wat kun je zoal verwachten?

3D met de nieuwste generatie 3D-printers

Genealogie: op zoek naar jouw familiegeschiedenis

Helpdesk voor al je vragen over jouw Android-toestel

Helpdesk voor al jouw vragen over (de installatie van) Windows 11

Helpdesk voor al jouw vragen over iPhone, iPad en Apple Watch

Drones: maak kennis met het laatste nieuws op het gebied van drones

Flightsim laat je ervaren hoe het voelt een vliegtuig te besturen

Modelbaanautomatisering laat je kennismaken met diverse banen

FotoVideo leert je optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden

Naar de beurs met korting

Leden van HCC kunnen naar de 50PlusBeurs met een flinke korting. Je betaalt dan slechts € 7,50 per persoon in plaats van € 20,00 aan de kassa van de Jaarbeurs. Doe dit wel vóór 1 september a.s. Log in als HCC-lid (rechtsboven) en dan zie je hieronder de kortingscode en de bestelpagina waar je kaarten met korting kunt bestellen.

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!



Ik ben onverwacht verhinderd op mijn voorkeursdag. Wat nu?

De organisatie van de 50PlusBeurs vraagt jouw voorkeursdag om de drukte per dag in te kunnen schatten. Natuurlijk kan het gebeuren dat je onverwacht verhinderd bent op deze dag. In dat geval kun je gewoon je ticket(s) op een andere beursdag gebruiken. Je hoeft daarvoor niet te bellen of mailen. Je hebt dus éénmalig toegang op elke beursdag van jouw keuze.