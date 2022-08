Met Groepie kun je een groep aanmaken met andere Tikkie-gebruikers om gezamenlijk jullie uitgaven bij te houden en te verrekenen via een Tikkie. Handig voor bijvoorbeeld een weekendje weg of gedeelde huishoudkosten. Kies bij het aanmaken van een Tikkie voor Groepie. Nodig daarna je vrienden uit waarmee je uitgaven wilt bijhouden. Uitnodigen doe je eenvoudig via WhatsApp, maar het kan ook bijvoorbeeld via e-mail. Heb je een vriend die vergeet mee te doen aan Groepie? Je kunt je vrienden ook handmatig toevoegen. Handig, dan kan de rest van de groep alle uitgaven alvast toevoegen en verdelen.

Wil je gaan verrekenen? Binnen Groepie wordt automatisch de tussenstand opgemaakt. Tik op de tussenstand-knop en stuur meteen een Tikkie door op een naam te tikken. Je kunt er ook voor kiezen om met maar één persoon te verrekenen, bijvoorbeeld omdat je veel geld van deze vriend terugkrijgt. Nadat jullie hebben verrekend, wordt de tussenstand bijgewerkt en blijft jouw Groepie gewoon doorgaan.

Tikkie is een gratis dienst van ABN Amro en kan door iedereen gebruikt worden, ook wanneer je bij een andere bank zit.