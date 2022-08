Uit een analyse van geanonimiseerde gegevens blijkt dat de meeste gebruikers van Privacy Checker geïnteresseerd zijn in het vinden van informatie over het instellen van privacy-instellingen voor diensten op Android.

Volgens de ‘Digital Privacy and Security Survey’, uitgevoerd door het Calyx Institute, maakte 80 procent van de respondenten zich het afgelopen jaar zorgen over het onderwerp digitale privacy. 59 procent gaf aan zich meer bewust te zijn van hoe er met hun gegevens wordt omgegaan dan een jaar geleden.

Om deze zorgen weg te nemen, kunnen gebruikers de hoeveelheid persoonlijke gegevens die online beschikbaar zijn beperken door diensten als Privacy Checker van Kaspersky. Via deze dienst kon Kaspersky anonieme gegevens verzamelen tussen januari en juli van dit jaar. Met deze gegevens werd onder meer geanalyseerd voor welke diensten en platformen gebruikers het vaakst om instructies voor beveiligingsinstellingen hebben gevraagd.

Op basis van deze gegevens waren er veel meer verzoeken voor instructies over privacy voor diensten op het Android-platform in vergelijking met andere besturingssystemen. Windows en iOS hadden een aandeel van 6 procent, en het laagste aantal verzoeken kwamen voor Mac (3 procent).

De cijfers voor de meest bekeken pagina’s op de Privacy Checker-website bevestigen ook de grote populariteit voor Android-verzoeken. De top vijf had allemaal betrekking op instructies voor Android (85 procent). Een groot aantal gebruikers was geïnteresseerd in medium privacy-instellingen voor Google (17 procent van het aantal verzoeken). Dit werd gevolgd door medium privacy-instellingen voor Chrome (9 procent) en WhatsApp (9 procent), en de strengste privacy-instellingen voor Google (9 procent). De vijfde plaats was voor de middelhoge beveiligingsinstructies voor Facebook (7 procent van de verzoeken).

Voor service-instellingen waren gebruikers het vaakst geïnteresseerd in richtlijnen voor Google (22 procent), WhatsApp (14 procent), privacyregels voor besturingssystemen (12 procent) en Chrome (12 procent). Instagram (11 procent) sloot de top vijf af en had dit jaar iets meer verzoeken dan Facebook met een aandeel van 10 procent.

Gebruikers kunnen op het Privacy Checker-platform kiezen uit drie verschillende niveaus van beveiligingsinstellingen: tight, medium en relaxed. Dit jaar had voor alle diensten het grootste deel van de verzoeken betrekking op instructies van het gemiddelde niveau. De uitzondering was voor de Safari-browser, waar gebruikers meer geïnteresseerd waren in de strengste privacyregels: 54 procent tegenover 45 procent voor medium.