De online wereld biedt vele mogelijkheden en ook extra functionaliteiten die je zou kunnen gebruiken. Wat dacht je van smartwatches om je sportactiviteiten bij te houden? Of misschien wil jij gebruik maken van digitale camera’s. In dit artikel lees je alles over camera’s en hoe je deze kunt gebruiken.

Een spy camera

Je zult waarschijnlijk denken: ‘dat heb ik toch niet nodig.’ Wanneer je klanten in je winkel in de gaten wilt houden, maar hen niet wilt afschrikken met een camera, kan dit erg handig zijn. Houd de thuishulp in de gaten, voorkom diefstal op kantoor of houd ouderen en kwetsbaren in de gaten met de spy camera. Extra veiligheid is in iedere situatie gewenst. Spy camera’s zijn niet of nauwelijks zichtbaar. Het zijn kleine cameraatjes die in alledaagse voorwerpen zijn ingebouwd. Denk daarbij aan een spy camera in een klok, lamp, een balpen, je horloge, een wekker, een bluetooth. En het mooie is dat het voorwerp zelf daadwerkelijk werkt, multifunctioneel dus.

De opkomst van de draadloze camera

In je huis kan het hebben van een draadloze camera heel handig zijn. Wil je bijvoorbeeld je huisdieren in de gaten houden wanneer zij buiten rondlopen? Of je kindje in de babykamer in de gaten houden. Dan kan een (beveiligings)camera heel handig zijn. Een draadloze camera is helemaal handig, zo hoef je geen bekabeling aan te leggen en is alles snel en mooi geïnstalleerd. Maak het zo gek als dat je zelf wilt, het aantal camera’s kun je zelf bepalen en je krijgt altijd een scherm meegeleverd. Een camera rondom je huis of bedrijfspand schrikt inbrekers af en zo kun je in geval van een inbraak ook de daders opsporen.

Je camera op je telefoon

Je camera op je mobiele telefoon is tegenwoordig niet weg te denken in het dagelijkse leven. De camera op je telefoon is niet alleen bedoeld om foto’s te maken, al worden deze ook steeds mooier. De camera is ook functioneel wanneer je bijvoorbeeld uit eten gaat en de QR-code moet scannen voor de menukaart. Daarnaast kun je boodschappen scannen in de supermarkt en de prijs hiervan zien. Je kunt met je camera zelfs zien of de afstandsbediening van je televisie nog werkt.



De wereld digitaliseert, dus ga daarin mee! Lees je in over alle mogelijkheden en pas ze zelf ook toe. Zo zul je zien dat bepaalde zaken die in het verleden moeilijk waren, steeds makkelijker worden.