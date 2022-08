Op zaterdag 17 september is er een extra Algemene Ledenvergadering van CompUsers. Daartoe is op de ALV van 23 april 2022 besloten. De ALV zal vooraf aan de CompUfair gehouden worden, van 9.30-10.00 uur.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:



1. Opening

2. Notulen van de vergadering van 16 april 2022

3. Bestuur: bespreking van de situatie nu er geen kandidaten zijn voor de vacatures in het bestuur.

4. Sluiting

Er waren twee kandidaten voor bestuursfuncties. Beide hebben zich helaas teruggetrokken. Ton Valkenburgh en Isja Nederbragt zitten nog in het bestuur, maar willen die functie overdragen. Dat was gepland voor deze extra ALV. Als geen nieuwe kandidaten zich voor een bestuursfunctie aanmelden, heeft CompUsers geen bestuur meer. Omdat Ton en Isja, samen met Jos van den Berge, actief zijn als vereffenaar, willen ze CompUsers nog wel draaiende houden zolang de ontbinding van CompUsers niet is afgerond. Maar dan wel minimaal.

Vacatures binnen CompUsers

CompUsers draait sinds januari 2022 als interessegroep binnen HCC. Dat geeft verlichting van diverse taken. Zo is de functie van penningmeester veel eenvoudiger. Ook andere bestuursfuncties zijn veel gemakkelijker geworden. Desondanks blijven we mensen nodig hebben die zich inzetten voor CompUsers, door taken op zich te nemen.

Wat is (in grote lijnen) nodig:

• minimaal twee bestuursleden

• organiseren van twee CompUfairs met daarbij behorende lezingen en/of workshops

• organiseren van deelname aan de Kennisdag van HCC

• organiseren van webinars

• organiseren van een Algemene Ledenvergadering

• afhandelen van declaraties

• opmaken begroting



Heb je belangstelling, neem dan contact op met de secretaris van CompUsers. Vermeld voor welke functie binnen het bestuur van CompUsers je belangstelling hebt.