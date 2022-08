De Nachtwacht op een mok, sok, koektrommel of wandvullend op de muur? Iedereen met een privé-Nachtwacht is op zaterdag 13, 20 en 27 augustus welkom in het Rijksmuseum.

Rembrandts Nachtwacht is niet alleen in het Rijksmuseum te vinden. Het wereldberoemde werk inspireert veel kunstliefhebbers. Sommigen hebben zelfs hun eigen versie thuis. Groot of klein, aan de muur, geborduurd of geprint op een kussen of sok. Hoofdsponsor KPN en het Rijksmuseum willen deze fans belonen. Hun nachtwacht geldt op drie zaterdagen in augustus als toegangsbewijs voor het Rijksmuseum. Elke privéversie mag mee naar binnen. Is deze groter dan A4, dan is een selfie voldoende.

Je dient wel online tickets te reserveren. Dat kan via deze link.

Sinds de heropening in 2013 levert KPN als hoofdsponsor van het Rijksmuseum, naast een financiële bijdrage, alle diensten op het gebied van telefonie, dataverkeer en ICT. KPN is mede-ontwikkelaar van de Rijksmuseum App en digitale partner van Operatie Nachtwacht. Er worden online live tours georganiseerd voor klanten en ieder najaar worden duizenden klanten uitgenodigd voor de exclusieve KPN Klantmaand. Via het KPN Mooiste Contact Fonds nodigt KPN kwetsbare groepen uit voor een bezoek aan het museum en maakt samen met Maya VR tours in verpleeghuizen mogelijk.