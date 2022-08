Op donderdag 4 augustus 2022 wordt er onderhoud gepleegd aan de webmail van HCC-net. Hierdoor is webmail tussen 06.00 en 10.00 uur niet bereikbaar.

In die periode kan er dus niet ingelogd worden op webmail. Houd rekening met een eventuele uitloop in tijd, al proberen we dat vanzelfsprekend te voorkomen.

Het ophalen van mail van de server van HCC-net is wel gewoon mogelijk, alleen dus niet via webmail.