Consumenten die voor een bundel van telefonie, internet of televisie kiezen, doen dit vanwege de korting. De populairste bundel is een combinatie van mobiele en vaste diensten; daarvan zijn er 3,2 miljoen.

Consumenten noemen pakketkorting en gratis extra data als belangrijkste redenen om voor een bundel te kiezen, zo blijkt uit de ACM Telecommonitor. Bundels kunnen wel een drempel vormen om van aanbieder te wisselen: 40 procent van de consumenten zegt niet te willen overstappen omdat ze het combinatievoordeel van hun bundel niet willen verliezen. “Het is gunstig voor consumenten als ze kunnen profiteren van voordelen die ze krijgen met bundels, maar het zou wel jammer zijn als het tot minder concurrentie leidt doordat consumenten minder snel overstappen”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

Hogere rekeningen door mobiel internet

Terwijl het aantal belminuten en sms’jes de afgelopen twee jaar schommelt rond het niveau van 2020, blijft het mobiele dataverbruik al jarenlang stijgen: in het eerste kwartaal met 5 procent naar 350 miljoen gigabyte. Het lijkt erop dat mensen zich er niet altijd bewust van zijn dat ze meer mobiel internetten.

In de afgelopen twaalf maanden heeft een kwart van de consumenten een rekening ontvangen die hoger is dan het reguliere maandbedrag, en voor 10 procent van hen was de rekening onverwacht hoog. Hoewel het minder vaak voorkomt dat consumenten zo’n hogere rekening krijgen, zijn de extra kosten doorgaans wel hoger dan in eerdere jaren.

Mobiele abonnementen

De afgelopen twaalf maanden heeft een kwart van de consumenten een nieuw mobiel contract afgesloten. Gemiddeld betalen consumenten € 16,80 per maand. De meesten zijn tevreden over het aanbod en het grootste deel ook over de prijs. Zes op de tien consumenten vinden de informatie over prijzen en voorwaarden van mobiele abonnementen begrijpelijk. Wel vindt 48 procent het moeilijk om prijzen van verschillende aanbieders goed met elkaar te vergelijken. Dat percentage is na jaren van dalen weer opgelopen.

Internet duur

Volgens de Telecommonitor heeft 54,1 procent van de huishoudens internet dat sneller is dan 100 Mbps. Dat is hoog vergeleken met andere Europese landen. In het eerste kwartaal waren er 2,3 miljoen abonnementen voor breedbandinternet via een koperverbinding, en 3,45 miljoen via de kabel. Intussen gaat de uitrol van glasvezel gestaag door: het aantal huishoudens in postcodegebieden waar glasvezel is aangelegd is gestegen met 170 duizend naar ruim 4,71 miljoen. Daarvan hebben 2 miljoen huishoudens een internetabonnement via glasvezel; 147 duizend meer dan in het kwartaal ervoor.

Consumenten zijn over het algemeen tevreden met hun internetaanbieder. Wel vindt 42 procent de prijzen voor internet over het algemeen erg hoog. Toch blijven velen bij hun huidige internetaanbieder; 10 procent heeft het afgelopen jaar een abonnement bij een andere aanbieder afgesloten. Daarvoor geven ze de prijs aan als belangrijkste reden.