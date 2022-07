Na een actie van de ACM heeft het online platform Wish handelaren verboden gebruik te maken van schijnkortingen op zijn platforms. Daarnaast is Wish ook gestopt met het voeren van gepersonaliseerde prijzen.

Het moederbedrijf van Wish, ContextLogic.Inc, is een groot Amerikaans platform dat online artikelen zoals kleding, interieurartikelen en elektronica verkoopt aan consumenten onder meer in een groot aantal Europese landen. Volgens de ACM (Autoriteit Consument & Markt) verleidde Wish consumenten met hoge kortingen ten opzichte van prijzen die zij vermoedelijk niet had gevoerd. Hierdoor leek het of het om een interessante aanbieding ging, waardoor consumenten verleid konden worden tot een aankoop die ze met de juiste informatie wellicht niet hadden gedaan. Dit mag niet.

Een korting moet echt zijn

Een korting moet altijd een echte korting zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van een prijs die eerder is gerekend. Daarnaast werd gebruikgemaakt van gepersonaliseerde prijzen op het platform van Wish. Deze waren gebaseerd op onder meer het aankoopgedrag en de vestigingsplaats van de consument, terwijl, volgens de ACM, Wish dit niet duidelijk vermeldde. Bedrijven mogen alleen onder strenge transparantie voorwaarden gepersonaliseerde prijzen gebruiken. Zij moeten dit in ieder geval duidelijk vermelden vóór de aankoop en consumenten moeten ook begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens de prijzen beïnvloeden. Nadat de ACM de voorwaarden had geconcretiseerd, besloot het bedrijf per 25 mei te stoppen met het personaliseren van prijzen. De komende tijd wordt het bedrijf in de gaten gehouden op het nakomen van de toezeggingen.

De ACM heeft Wish aangesproken op deze praktijken. Hierbij heeft de ACM samengewerkt met de Europese Commissie en een aantal andere Europese consumententoezichthouders. De resultaten gelden in ieder geval voor de landen van de Europese Unie.

Vertrouwen

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Online verkopers moeten ook in de steeds meer digitale wereld transparant zijn over de manier waarop prijzen tot stand komen. Consumenten moeten op basis van juiste informatie hun keuze kunnen maken. De regels gelden onverkort voor bedrijven die hun oorsprong buiten de Europese unie hebben maar zich ook richten op consumenten in de Europese Unie. Wij zijn dan ook tevreden met de toezeggingen van Wish.”

Digitale economie en prijzen

Steeds meer consumenten kopen online producten en diensten. Dit heeft grote voordelen, maar consumenten moeten wel beschermd worden tegen de risico’s van de digitalisering. De digitale economie staat ook in 2022 op de agenda van de ACM. Sinds mei 2022 gelden er strengere regels voor online verkopers. Zo moeten bedrijven consumenten informeren over gepersonaliseerd aanbod. Ook de regels voor kortingen zijn aangescherpt.