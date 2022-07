Sommige producten zijn lastig via een webshop aan te schaffen. Hoe zit het eigenlijk met rolgordijnen online kopen, is dat een slimme optie? Jazeker, waarom dit eenvoudiger is dan naar de winkel gaan kun je op deze pagina lezen.

Meer keuzevrijheid

Er is meer keuze voor rolgordijnen online dan je wellicht zou denken. Een winkel heeft altijd maar een beperkt assortiment, op het internet ben je niet geboden aan de lokale winkelier. Sterker nog, vaak zijn online winkels ook gewoon winkels die dezelfde of meer diensten aanbieden via internet. Hardwerkende ondernemers dus die gewoon kiezen voor een ander kanaal om hun diensten te verlenen, waar ze ook wonen in het land. Want rolgordijnen kopen blijft maatwerk, letterlijk en figuurlijk.

Geen impulsaankoop

We weten dat die verleidelijke ‘koop nu’ knoppen in webshops tot impulsaankopen kunnen leiden, toch werkt het met rolgordijnen anders. Als je gaat voor kwaliteit en maatwerk dan is deze knop niet mogelijk. Sterker nog, je wordt gedwongen om eerst goed na te denken over wat je echt wilt voor jouw woning. In de winkel is de situatie heel anders dan thuis en krijg je niet echt een goed beeld van de situatie. Zelfs een verkoper die je oprecht wil helpen kan met informatie op de proppen komen die voor jou gewoon niet relevant is. En dan maak je een keuze die uiteindelijk toch niet de beste optie blijkt te zijn.

Vraag naar stalen

Ieder beeldscherm is anders, daarnaast kunnen foto’s afwijken van de werkelijkheid. Gelukkig kun je doorgaans online kleurstalen aanvragen zodat je thuis echt kunt zien of het materiaal en de kleur past in jouw woning. Als je via een site als Somfy een dealer zoekt dan kun je daar terecht voor informatie of een afspraak aan huis met een stalenboek. Zo kun je online beginnen met je zoektocht die je offline kunt afmaken.

Smart home rolgordijnen

Vergeet de koordjes en kies voor elektrische raamdecoratie. Als je verder wilt gaan met huisautomatisering dan vind je meer informatie op Somfy. Dit is een Frans bedrijf dat zowel voor het bedrijfsleven als voor consumenten allerlei toepassingen ontwikkelt. Ze weten ook heel goed dat ze niet alles kunnen en zorgen ervoor dat de raamdecoratie en zonwering weer netjes samenwerkt met slimme verlichting of jouw favoriete digitale assistent. Zo kun je gewoon gebruik blijven maken van je Google Assistant en met je stem gordijnen openen of sluiten.

Je vindt het allemaal online

Ook smart home apparatuur kun je online kopen. Bestel een TaHoma Switch om alle gordijnen in huis te bedienen of één van de vele uitbreidingen. Zo kun je via de Somfy shop ook rookmelders opzoeken en IP camerabeveiliging voor binnen en buiten. Overigens worden smart home toepassingen niet altijd in de vorm van kastjes en apparaten verkocht. Denk aan diensten als Spotify voor streaming muziek of Dropbox voor online opslag van data. Als je toch aan de slag gaat met huisautomatisering dan ligt online shoppen voor de hand. Dit alles maakt online rolgordijnen kopen eenvoudiger dan in de winkel.