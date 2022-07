Van 13 tot en met 17 september 2022 vindt weer de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs Utrecht plaats. Als HCC-lid kan je naar deze beurs met korting. Je betaalt slechts € 7,50 in plaats van € 20,- per persoon.

Voor de 28e keer wordt de 50PlusBeurs gehouden, ditmaal van 13 tot en met 17 september 2022 in De Jaarbeurs Utrecht. Van 10.00 tot 17.00 uur vind je op ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers liefst 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties en vele optredens op podia met muziek, modeshow en theater. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen!

Ogen en oren tekort!

De 50PlusBeurs brengt vele stands met thema’s als Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, Mode & Beauty en Gezondheid. Probeer e-bikes op het fietsplein, geniet van modeshows en optredens, krijg advies over beleggen en schenkrecht, ontmoet personalities, test je fitheid, volg leerzame presentaties en actieve workshops of maak kans met vele winacties op mooie prijzen als een avontuurlijke reis of campervakantie. Maak het mee, je komt ogen en oren tekort!

Bijzondere ontmoetingen

Ontmoet schrijvers, artiesten en personalities. Geniet van festival-acts, muziek, theater, dans en show. Bekijk de nieuwe herfst- en wintercollectie bij de modeshows. Leer van presentaties van bijvoorbeeld cardiologe Janneke Wittekoek of meteoroloog Helga van Leur. Ontdek het PlusPodium met o.a. Meester Frank Visser of televisie-icoon Ivo Niehe. Beleef daarnaast het Hersenfestival met o.a. prof. dr. Erik Scherder en Dick Swaab.

Wil jij hier ook naartoe?

Dat kan als HCC-lid met korting. Je betaalt dan slechts € 7,50 per persoon in plaats van € 20,00 aan de kassa van de Jaarbeurs. Log in als HCC-lid (rechtsboven) en dan zie je hieronder de kortingscode.

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!