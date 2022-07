De ACM was een onderzoek gestart naar deze webwinkel – de website is inmiddels uit de lucht – op basis van klachten van consumenten. Zij vroeg de eigenaar meermaals om informatie. De eigenaar reageerde niet op de vorderingen van de ACM. De ACM kan alleen effectief toezicht houden als bedrijven en personen medewerking verlenen aan dat toezicht. Zij zijn dat ook wettelijk verplicht. Daarom legt de ACM de eigenaar van de webwinkel een boete op van 10.000 euro.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Ons toezicht is erop gericht dat consumenten met vertrouwen online kunnen kopen. Hiertoe pakken wij bedrijven die de regels overtreden aan. Daarbij is het belangrijk dat we als toezichthouder ons werk kunnen doen. Bedrijven en personen zijn daarom verplicht om mee te werken aan zo’n onderzoek. Wij geven met deze boete een duidelijk signaal af: meewerken aan onderzoek van de ACM is niet vrijblijvend.”

Omdat de eigenaar niet reageerde op de vorderingen van de ACM, legt de ACM nu deze boete op. Het toezicht van de ACM op de naleving van consumentenregels werd immers ernstig bemoeilijkt. De maximale boete die de ACM kan opleggen voor niet meewerken bedraagt 900.000 euro. De nu opgelegde boete is significant lager met het oog op de omvang van de webwinkel en het feit dat een boete wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon. Deze kan nog bezwaar aantekenen tegen dit besluit van de ACM.