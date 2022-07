Zonnepanelen kunnen een goede oplossing zijn. Ook als je voor de hobby vaak achter de computer zit of in het algemeen wil besparen op de energiekosten. In dit artikel lees je meer over de kosten van zonnepanelen en andere belangrijke aandachtspunten.

Wat kosten zonnepanelen?

De aanschafprijs van zonnepanelen zal per situatie verschillen. Zo zijn de totale kosten afhankelijk van de kwaliteit, het type paneel, de hoeveelheid en de montagekosten. Om je toch een beter beeld te geven van de kosten, hebben we hieronder een paar richtlijnen op een rij gezet. Als je liever precies weet waar je aan toe bent, kun je beter direct een persoonlijke offerte voor zonnepanelen aanvragen.

Gemiddelde kosten voor 6 zonnepanelen: €4000 tot €5000

Gemiddelde kosten voor 10 zonnepanelen: €6000 tot €7000

Gemiddelde kosten voor 14 zonnepanelen: €8000 tot €9000

Waar let je op bij een zonnepanelen offerte?

Wanneer je een zonnepanelen offerte ontvangt, is het belangrijk om goed te kijken naar de prijsopbouw. Controleer of de btw is inbegrepen en wat het percentage van de aanbetaling is. Welke werkzaamheden zijn er daarnaast al meegenomen in de prijs en is de garantie in orde? Tot slot raden we aan om te kijken of de desbetreffende zonnepanelen specialist de juiste keurmerken heeft.

Wat kost een omvormer voor zonnepanelen?

Een omvormer is een apparaat dat de opgewerkte zonne-energie omzet in bruikbare stroom. Het is dus onmisbaar als je zonnepanelen aanschaft. De kosten van een omvormer voor zonnepanelen komen bovenop de aanschafprijs van de panelen, maar worden meestal al meegenomen in de totaalprijs. Kijk hier voor de zekerheid naar op de offerte. De kosten van een omvormer zijn afhankelijk van het type. Een string omvormer kost gemiddeld €1000 tot €1500 (voor het hele zonnepanelensysteem) en een micro-omvormer kost €150 tot €450 per stuk.

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig?

Om te bepalen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt, kijk je naar de grootte van je huishouden en het gemiddelde verbruik. Over het algemeen zijn 9 panelen voldoende voor een huishouden met twee personen. Een gezin met vier personen kan beter 12 of 13 panelen aanschaffen.

Wat is de terugverdientijd?

De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen ligt tussen de 5 en 10 jaar. Het is afhankelijk van de prijs, kwaliteit, het type en aantal panelen. Daarnaast heeft de ligging en positionering veel invloed op de opbrengst en dus de terugverdientijd. Laat je hier goed over adviseren.