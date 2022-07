Het huidige seizoensthema van HCC is Introductie Linux Mint. Ook CompUsers zal hier de komende tijd veel tijd aandacht aan besteden. De aftrap voor HCC!compusers is tijdens de CompUfair met als thema Linux.

Tijdens de CompUfair zullen we een workshop aanbieden waarbij je leert Linux Mint te installeren en gaan we door een aantal instellingen die het gebruik makkelijker maken. Je kunt natuurlijk ook je eigen laptop meenemen; dan ga je naar huis met een werkende laptop met Linux Mint.

De platforms van HCC!compusers zijn hun programma's ook aan het samenstellen. Zo mogelijk wordt hierbij aangesloten bij het thema van deze CompUfair. Houd de website van CompUsers (www.compusers.nl) in de gaten.

De presentaties die momenteel zijn aangemeld:

Waarom Linux Mint? - Ton Valkenburgh

Beats maken - Leon Braam

Darktable of Digicam, fotobewerking voor Windows, Linux, macOS - Isja Nederbragt

Domotica voor beginners - Gjalt Zwaagstra

Noteer 17 september in je agenda voor een bezoek aan de CompUfair. We ontmoeten je graag! Dit keer ook weer in Cultuur- & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. En als je dan toch je agenda tevoorschijn haalt, zet er dan ook de data voor volgend jaar alvast in: 22 april 2023 en 16 september 2023.

Toegang alleen voor HCC-leden. Of word direct lid.