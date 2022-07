ADVERTORIAL - Twitter, Instagram en TikTok zijn geduchte concurrenten op het gebied van social media. Toch telt Nederland nog steeds zo’n 10,3 miljoen mensen met een Facebook-account . Na WhatsApp blijft Facebook ook in 2022 een van de grootste spelers.

De kans is dus groot dat ook jij een Facebook-account hebt, vol foto’s, contacten en persoonlijke verhalen. Marketeers en adverteerders gebruiken deze informatie graag om gericht reclame te maken. Maar ook oplichters vissen graag in de immense vijver die Facebook heet. In dit artikel lees je hoe je oplichting via Facebook kunt herkennen en wat je ertegen kunt doen.

Veilig op Facebook

Voordat je een account aanmaakt en persoonlijke informatie gaat publiceren, moet je je al bewust zijn van een aantal zaken. Maar ook als je al een aantal jaren een account hebt, is dit geen overbodige luxe:

1. Sterk wachtwoord

Voor al je accounts, en dus ook je social media-accounts, dien je een sterk en uniek wachtwoord te kiezen. Zo voorkom je dat hackers toegang krijgen tot je account als gevolg van een datalek of een brute force-aanval.

2. Openbare netwerken

In je hotel een paar vakantiekiekjes op Facebook plaatsen via het gratis wifi-netwerk? Daarmee begeef je je op glad ijs. Openbare netwerken zijn namelijk uitermate kwetsbaar voor hackers. Wil je toch gebruikmaken van openbare wifi, schakel dan eerst een VPN in. Met een VPN breng je een versleutelde verbinding tot stand. Lees een willekeurige NordVPN beoordeling om erachter te komen welke voordelen een VPN nog meer kan bieden.

3. Antivirussoftware

Voorzie ook je smartphone van degelijke antivirussoftware. Vaak zit dit al in je abonnement inbegrepen. Vergeet niet om de software regelmatig te updaten, zodat je altijd de meest uitgebreide bescherming krijgt.

4. Privacy-instellingen

Maak je profiel zo privé mogelijk om te voorkomen dat je foto’s en gegevens tevoorschijn komen na een simpele zoekopdracht.

5. Vriendschapsverzoeken

Het staat natuurlijk leuk om honderden vrienden op Facebook te hebben. Maar ken je al deze mensen wel persoonlijk? Wees kritisch op welke vriendschapsverzoeken je al dan niet accepteert. Je deelt immers hele persoonlijke dingen met deze ‘vrienden’.

6. Inloggeschiedenis

Controleer regelmatig je inloggeschiedenis. Dat doe je door naar het menu voor Instellingen en Privacy te navigeren. Klik vervolgens op Instellingen en daarna op Veiligheid & Login. Daar kun je zien waar, wanneer en vanaf wat voor toestel er op jouw account is ingelogd.

Veelvoorkomende oplichtingspraktijken

Als je de bovenstaande maatregelen hebt getroffen, ben je cybercriminelen al een aardige stap voor. Maar als je jezelf echt goed tegen hen wilt wapenen, moet je ook weten hoe ze te werk gaan:

1. Phishing

Bij phishing doen cybercriminelen zich voor als iemand die je in eerste instantie vertrouwt. Dat kan een officiële instantie zijn, zoals een bank of het CJIB, maar ook een Facebookvriend. Het doel is om vertrouwelijke gegevens te achterhalen, zoals creditcardinformatie en inloggegevens.

2. Datingfraude

Je ontvangt vanuit het niets een bericht van een geheime aanbidder. De profielfoto spreekt je aan en je gaat in gesprek. Na verloop van tijd ontstaat er een romance, totdat de aanbidder je ineens om geld begint te vragen.

3. Hoofdprijzen

Je krijgt bericht dat je een leuke prijs hebt gewonnen. Het enige wat je moet doen om de prijs te ontvangen, is de verzendkosten betalen. Dat kan zelfs al door een QR-code te scannen. Je vult je bankrekeningnummer en adresgegevens in en je hoort vervolgens helemaal niets meer.

4. Valse vrienden

Krijg je een vriendschapsverzoek van iemand waarvan je dacht allang vrienden te zijn? Grote kans dat een oplichter het profiel van deze vriend heeft nagemaakt.

5. Nepvacatures

Zonder dat je actief aan het solliciteren bent, krijg je ineens een droombaan aangeboden. Het bijbehorende salaris belooft je een onbezorgd leven en daarvoor hoef je maar een paar uur per week te werken. Dat het eigenlijk te mooi is om waar te zijn, merk je pas als je je cv hebt opgestuurd en nooit meer iets van ze hoort.

6. Quiz

‘Welk huisdier past het best bij je’ of ‘op welke beroemdheid lijk je het meest’? Dit soort quizzes en spelletjes lijken een onschuldig tijdverdrijf. In realiteit zijn het manieren om antwoorden op beveiligingsvragen te achterhalen.