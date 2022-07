De methode genaamd NEAR is in ING Factory ontstaan, ING’s werkplaats voor technologische klant- en betaalinnovaties. ING en NXP werken samen met Samsung om de betaalmethode geschikt te maken voor hun toestellen. Deze eerste peer-to-peer betalingsapplicatie waarbij je betaalt door telefoons bij elkaar in de buurt te houden, maakt het mogelijk dat gebruikers niet langer op zoek hoeven naar elkaars gebruikersnaam, e-mailadres of telefoonnummer wanneer zij bijvoorbeeld iets op een rommelmarkt willen kopen, aan een collectebus willen doneren of een restaurantrekening onder elkaar willen opsplitsen.

De nieuwe betaalmethode maakt gebruik van de technologie ultra wide band (UWB) van NXP en kan worden gebruikt op de nieuwere generatie Samsung-telefoons. Deze innovatie zal eerst in een interne pilot van ING en NXP verder worden getest in Nederland in de tweede helft van dit jaar. Daarna zal worden gekeken wat de vervolgstappen zijn om ook klanten actief te betrekken bij de verdere ontwikkeling.

Het werkt als volgt: in de ING bankieren-app selecteer je eerst de persoon in je fysieke nabijheid die je wilt betalen. Je ziet dan de ontvanger inclusief de afstand in de ING-app. Dan tik je het bedrag in en bevestigt de transactie. De ontvanger ziet in zijn transactieoverzicht het ontvangen bedrag vermeld. Zowel betaler als ontvanger moeten NEAR op hun telefoons hebben en beide telefoons moeten over UWB-technologie beschikken. De betaaloplossing leent zich uitstekend voor ad-hoc-transacties. Denk daarbij aan het kopen van goederen tussen particulieren, het vergoeden van een rondje in de horeca of het doneren van geld.

Samsung heeft ING en NXP toegang gegeven tot hun toestellen om het betaalsysteem mogelijk te maken. Samsung toestellen hebben de UWB-technologie sinds de introductie van de Galaxy Note 20 Ultra. De Samsung-telefoons waarop NEAR kan worden gebruikt zijn naast de Galaxy Note 20 Ultra ook de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy S22+ Ultra.

In deze film wordt de werking van NEAR getoond: