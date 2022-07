Dat betekent onder andere dat deze zogenoemde video-uploaders duidelijk moeten zijn over commerciële boodschappen in hun video’s, minderjarigen moeten beschermen tegen schadelijke content en moeten aangeven wie de afzender van de video is.

Peter Eijsvoogel, commissaris bij het Commissariaat voor de Media licht toe: “Met de verschuiving van de meer traditionele media naar sociale media, die met name onder jongeren al sterk heeft plaatsgevonden, is het niet vreemd dat de wetgever ervoor heeft gekozen de Mediawet ook voor video-uploaders te laten gelden: Ook online is het belangrijk de kijker te beschermen. Dat geldt zeker voor jongere kijkers. Als toezichthouder hebben we nu bepaald op wie ons toezicht zich in eerste instantie richt en welke regels onze prioriteit hebben.”

Het Commissariaat voor de Media publiceerde op 17 mei de beleidsregel waarin helderheid wordt gegeven over welke video-uploaders per 1 juli onder actief toezicht komen te staan. Het betreft in eerste instantie video-uploaders met tenminste 500.000 volgers die regelmatig video’s plaatsen. Zij zijn wettelijk verplicht zich te registreren bij het Commissariaat. Na verloop van tijd wordt de drempel verlaagd en komen meer video-uploaders onder toezicht te staan.

Het toezicht op deze regels wordt stapsgewijs ingevoerd. Mediatoezicht op video-uploaders is relatief nieuw in Europa. Naar aanleiding van een Richtlijn van de Europese Unie wordt in alle Europese landen invulling gegeven aan dit toezicht. Op basis van praktijkervaring en eventuele extra regelgeving past het Commissariaat voor de Media het toezicht op video-uploaders van tijd tot tijd aan.

Concreet betekent het voor vloggers en influencers dat ze duidelijk moeten maken of ze producten tegen betaling laten zien. Ze mogen wel enthousiast over producten zijn zolang ze daar niet voor betaald worden. Wanneer ze een product krijgen en dat mogen houden, is er ook sprake van ‘betaling’ of ‘sponsoring’. Voor medische producten mag sowieso geen reclame gemaakt worden en in gesponsorde video’s gericht op kinderen mag geen speelgoed aangeprijsd worden. Nieuws en politieke informatie mag ook nooit gesponsord zijn.