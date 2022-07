Op 1 juli is de verbeterde Roamingverordening in werking getreden. Het verlengt ‘Roam-like-at-home’ tot 2032. Dit is de regeling waardoor reizigers in de EU en de EER zonder extra kosten in het buitenland kunnen bellen, sms’en en surfen.

Consumenten hebben nu recht op dezelfde kwaliteit mobiel internet in het buitenland als thuis. Mobiele providers moeten ervoor zorgen dat consumenten toegang hebben tot het gebruik van 4G- of de meer geavanceerde 5G-netwerken, indien deze beschikbaar zijn op de bestemming die de consument bezoekt. Consumenten moeten informatie over de beschikbaarheid van netwerken kunnen vinden in hun mobieledienstcontract en op de websites van hun provider.

Onverwachte verborgen kosten voorkomen

Wanneer consumenten met het vliegtuig of op boten reizen, kunnen mobiele telefoons automatisch verbinding maken met het netwerk aan boord, dat wordt geleverd door satellieten. Voor het gebruik van mobiele verbindingsdiensten die worden aangeboden door zogenaamde ‘niet-terrestrische netwerken’ kunnen zeer hoge toeslagen gelden. De nieuwe roamingregels verplichten exploitanten om hun consumenten te beschermen en hen op de hoogte te stellen als hun telefoons overstappen op een niet-terrestrisch netwerk. Daarnaast moeten exploitanten mobiele diensten automatisch onderbreken als de mobiele diensten via niet-terrestrische netwerken een toeslag van 50 euro of een andere vooraf bepaalde limiet bereiken.

Meer informatie voor betere keuzes

Wanneer iemand naar het buitenland reist, kan het bellen van de klantenservice, helpdesks van verzekeringen en luchtvaartmaatschappijen, of sms’en om deel te nemen aan wedstrijden of evenementen, duurder zijn dan het thuis kost. providers moeten ervoor zorgen dat consumenten informatie krijgen over de soorten telefoonnummers die extra kosten met zich mee kunnen brengen wanneer consumenten deze vanuit het buitenland bellen of openen. Bovendien moeten ze hun klanten informeren via automatische sms-berichten die worden verzonden bij het overschrijden van de grens naar een ander EU-land, alsook in de dienstencontracten.