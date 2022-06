Ben je van plan om in september naar de 50PlusBeurs te gaan? Bestel dan vandaag nog kaarten voor 5 euro per stuk. Die aanbieding geldt alleen op 30 juni.

De 50PlusBeurs wordt gehouden van 13 tot en met 17 september 2022 in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook HCC zal op deze beurs acte de présence geven. De toegangskaarten voor deze beurs kosten normaal € 17,50 per stuk. Maar alleen vandaag is het mogelijk om kaarten voor slechts € 5,00 per stuk te kopen.

Ga naar de website van de 50PlusBeurs en vul hier de actiecode SW22 in.